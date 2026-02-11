Соцсетевой терроризм привезли из Коми
Военный суд в Петербурге начал рассматривать дело об оправдании украинской армии
1-й Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге начал рассматривать уголовное дело в отношении парикмахера из Ухты (Республика Коми) и экс-кандидата в депутаты регионального Госсовета Оксаны Багировой. Ей вменяют два эпизода по статье о пропаганде терроризма за репост во «ВКонтакте» и комментарий в Telegram. Следствие считает, что фигурантка поддерживала действия ВСУ и призывала к убийству министра обороны Сергея Шойгу. По каждому эпизоду ей грозит от пяти до семи лет колонии.
20 сентября Сыктывкарский городской суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте обвиняемой, с тех пор она находится в СИЗО
Фото: Сыктывкарский городской суд Республики Коми
Первое заседание по делу прошло во вторник, 10 февраля. Обвиняемую в суд не доставили, она присутствовала в формате видеоконференцсвязи. В карточке дела на сайте ЗОВС указано, что ее защищают Владислав Коснырев и Владимир Можегов. Они же ранее были адвокатами диссидента Александра Скобова (признан Минюстом РФ иностранным агентом), которого приговорили к 16 годам колонии за оправдание терроризма в его Telegram-канале.
Жительницу Ухты Оксану Багирову задержали 19 сентября 2025 года. Днем ранее о расследовании уголовного дела по обвинению в публичных призывах к терроризму против нее сообщило региональное следственное управление СКР. Его возбудили на основании материалов, собранных сотрудниками регионального управления ФСБ. 20 сентября Сыктывкарский городской суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте обвиняемой, с тех пор она находится в СИЗО. Экс-кандидату в депутаты вменяют два эпизода по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (наказание по статье — лишение свободы на срок от пяти до семи лет).
Как сообщили в пресс-службе СКР, обвиняемая опубликовала в соцсети пост, призывающий к осуществлению террористической деятельности, а также оставила в мессенджере под чужой публикацией комментарий, оправдывающий терроризм. В соцсети «ВКонтакте» в сентябре 2022 года фигурантка сделала репост, в котором обсуждалось контрнаступление украинской армии в Харьковской области. В этом же тексте утверждалось, что россияне якобы хотят менять политическое руководство России и, в частности, руководство в Минобороны РФ. Как считает следствие, Багирова призывала к убийству министра Сергея Шойгу. В мессенджере она оставила комментарий, в котором положительно отозвалась об одной украинской операции, когда ВСУ атаковали беспилотниками военные аэродромы. В сообщении она утверждала, что «восхищена» работой ВСУ, а операция была «эпичной».
После задержания Росфинмониторинг внес Оксану Багирову в реестр экстремистов и террористов.
51-летняя Оксана Багирова проживала в Ухте с 1982 года. До ареста работала мужским парикмахером. В сентябре 2025 года баллотировалась в депутаты Госсовета Коми по Боровскому избирательному округу от партии КПРФ. На момент выдвижения она отмечала, что работает как самозанятая, судимости не имеет и иноагентом не является. По данным местных СМИ, Багирова заняла второе место по округу (16,3% голосов), уступив кандидату от «Единой России». Сама участница выборов в республиканский парламент в своих соцсетях благодарила голосовавших за нее за поддержку и говорила, что результат выборов «просто потрясающий». Во время избирательной кампании Багирова не спекулировала на теме СВО, а обещала в случае победы заняться социальной модернизацией региона.
При этом глава регионального отделения партии в республике Олег Михайлов заявил, что Багирова не являлась членом КПРФ и была выдвинута на выборах как сторонник, а не участник партии. По его словам, они не могли проверить все соцсети кандидатов и знать, какие посты и комментарии они писали.
Ранее, в 2022 году, Ухтинский городской суд штрафовал Оксану Багирову по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ). Поводом для составления протокола стал пост в соцсетях. Еще один штраф по той же самой статье парикмахер из Коми получила за выступления на сцене во время городского празднования Дня единения народов Белоруссии и России. Что именно она говорила в речи, республиканские издания не уточняют.