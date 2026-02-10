Призер Олимпиады биатлонист Легрейд признался в измене своей возлюбленной

Взявший бронзу Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо в индивидуальной гонке на 20 км норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд признался журналистам телеканала NRK, что изменил своей возлюбленной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pawel Kopczynski / Reuters Фото: Pawel Kopczynski / Reuters

«Есть один человек на свете, с которым я хотел бы разделить сегодняшний успех. Она, вероятно, не смотрела гонку сегодня... Полгода назад я нашел любовь всей своей жизни — красивейшую и добрейшую из всех, кого я встречал. А три месяца назад я совершил самую большую ошибку, изменив ей»,— сказал Легрейд со слезами на глазах.

«Я признался ей в этом неделю назад,— продолжил он.— Это была худшая неделя в моей жизни. Спорт отошел на второй план в последние дни. Я стараюсь быть хорошим примером для подражания. Я совершил глупость, теперь я должен признать свою ошибку».

Стурла Холм Легрейд добавил, что решился поведать свою историю за день до гонки. «У меня был шанс на настоящую любовь, и я все испортил. Я, возможно, не заслуживаю прощения, но если это даст мне хотя бы крошечный шанс сказать ей, как сильно я ее люблю, я готов совершить социальное самоубийство в прямом эфире»,— добавил он.

Для 28-летнего Легрейда медаль, завоеванная во вторник, стала первой в индивидуальных дисциплинах на Олимпиаде. Четыре года назад в Пекине он выиграл золото в эстафете в составе сборной Норвегии. Легрейд — семикратный чемпион мира и действующий победитель Кубка мира.

Арнольд Кабанов