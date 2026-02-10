Третейские проблемы глазами юристов

По сравнению с 2022 годом подход госсудов к третейскому разбирательству ужесточился, а тенденция отказывать в признании третейских решений усилилась, считает юрист Briefcase Law Office Елизавета Звечаровская. По статистике, доля отмен и отказов в принудительном исполнении решений третейских судов (включая иностранные) достигает 40%, что критично для репутации арбитража в бизнес-среде, отмечает старший советник юрфирмы Denuo Олег Скворцов. Вследствие этого выигравшая сторона сталкивается с непредсказуемым риском отказа в исполнении, указывает госпожа Звечаровская. Высокий процент отказов подвергает стороны длительным и затратным судебным процедурам на стадии принудительного исполнения, отмечает управляющий партнер АБ «ЭЛКО профи» Елена Козина.

Конфиденциальность третейского процесса воспринимается госсудами как нарушение публичного интереса, добавляет Елизавета Звечаровская. Госсуды сейчас шире толкуют положения, ограничивающие компетенцию третейских судов для споров из-за закупок, усматривая противоречие публичному порядку, говорит советник юрфирмы ЮСТ Михаил Чугунов. Риски отказа госсудов присутствуют и в спорах по субподрядным контрактам, когда договор заключен с исполнителем госзаказа, а не с государством, добавляет управляющий партнер АБ «Гребельский и Партнеры» Александр Гребельский. Руководитель практики разрешения споров NK Legal Наталья Коновалова говорит, что неарбитрабельны только споры по закупкам органами власти (госконтракты по 44-ФЗ), но не по закупкам компаний с госучастием (договоры по 223-ФЗ). Она считает нерациональными попытки искать «до седьмого колена» следы публичного интереса в споре. Впрочем, господин Скворцов допускает, что отношение к концепции публичного порядка будет все более жестким.

При этом госпожа Козина допускает, что у госсудов могут возникать вопросы к независимости арбитров ПДАУ, если интеграция кадров между этим НКО и одной из сторон спора носит системный характер. В декабре правительство РФ представило план реформ в рамках Национальной модели целевых условий развития бизнеса до 2030 года. Среди предложений — придать третейским решениям силу исполнительного листа и закрепить третейские оговорки для споров из-за закупок госкомпаний. Олег Скворцов считает, что такие реформы могли бы либерализовать «избыточно консервативную сейчас модель арбитража». В то же время Елена Козина видит необходимость правовых инструментов, исключающих навязывание «карманного» арбитража. В связи с чем господин Гребельский предлагает четко прописать в законе виды арбитрабельных споров, закрепить возможность третейских оговорок с понятными ограничениями, а также дать госсудам инструменты контроля за злоупотреблениями.

Варвара Кеня