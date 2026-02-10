Каллас: Европа потребует от России уступок в рамках мирного соглашения

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что Европа выдвинет России ряд требований по уступкам в рамках мирного урегулирования конфликта на Украине. По ее словам, для заключения соглашения необходимо согласие европейских стран, которые должны играть ключевую роль в процессе переговоров.

«Все за столом переговоров, включая россиян и американцев, должны понимать, что для заключения мирного соглашения необходимо согласие европейцев»,— подчеркнула госпожа Каллас (цитата по Reuters). Она пообещала подготовить конкретный список требований к России.

9 февраля агентство Bloomberg сообщило, что ЕС рассматривает сценарии включения в мирное соглашение пункта о вступлении Украины в союз, включая предоставление Киеву защиты, аналогичной членству. В тот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Европа «как и раньше, пытается диктовать свои подходы на евразийском континенте» и «настырно продирается в черноморские регионы».