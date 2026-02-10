Суд вынес приговор по делу о подготовке к взрыву здания правительства Ставрополья

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Жавохиру Уткирову, обвиняемому в подготовке террористического акта в Ставрополе (ч. 2 ст. 205.5, ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 223.1, ч. 4 ст. 222.1 и ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ). Иностранного гражданина приговорили к 20 годам колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме и штрафу 1 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Доказано, что в январе 2023 года Уткиров записал видеообращение, в котором выразил готовность действовать в интересах запрещенной террористической организации «Исламское государство», и передал запись участнику группировки. С января по сентябрь 2023 года руководители террористической организации за пределами России планировали совершение теракта на территории страны.

По указанию руководства террористов Уткиров должен был выбрать населенный пункт для атаки, провести разведку объекта и арендовать помещение для изготовления взрывного устройства. В сентябре 2023 года осужденный прибыл в Россию из Узбекистана и выбрал местом для теракта Ставрополь. Он сфотографировал и снял на видео несколько объектов города.

Кураторы осужденного выбрали цель теракта — здание правительства Ставропольского края. Для совершения преступления Уткиров приобрел компоненты для самодельных взрывных устройств и изготовил их, одно из которых спрятал в тайнике, а два других хранил в доме. Осужденный был задержан 18 декабря 2023 года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Константин Соловьев