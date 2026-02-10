«Сибирь» обновила клубный рекорд, обыграв «Сочи» со счетом 10:1

Новосибирская «Сибирь» на своем льду разгромила «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 10:1.

Эта победа стала для «Сибири» самой крупной за время выступления в КХЛ. Ранее новосибирцы пять раз побеждали с разницей в шесть шайб. Рекорд лиги принадлежит московскому ЦСКА, в 2015 году обыгравшему братиславский «Слован» со счетом 12:0.

Канадский нападающий «Сибири» Тэйлор Бек установил рекорд КХЛ по количеству набранных очков в одном матче. Он записал в свой актив два гола и пять результативных передач.

В первом периоде счет открыл хоккеист «Сочи» Егор Петухов. У «Сибири», забившей после этого десять безответных шайб, кроме Бека по дублю сделали Вячеслав Лещенко и Энди Андреофф. По разу поразили чужие ворота Архип Неколенко, Андрей Чуркин, Антон Косолапов и Илья Федотов.

«Сибирь» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В активе команды 53 очка в 56 матчах. «Сочи» располагается на последней строке Запада. Клуб набрал 37 очков по итогам 52 встреч.

Таисия Орлова