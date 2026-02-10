Классику украсили новыми сюжетами

Очередные состязания в рамках лыжной программы Олимпиады 2026 года — спринтерские гонки у мужчин и женщин завершились победами норвежца Йоханнеса Клэбо и шведки Линн Сван. Обе получились эффектными. Клэбо свое уже седьмое олимпийское золото выиграл в редчайшей для спринта стилистике — обеспечив его еще в середине финального забега. А успех Сван, опередившей соотечественниц Йонну Сундлинг и Майю Дальквист, примечателен в первую очередь тем, что еще недавно эта лыжница мучилась из-за последствий тяжелейшего сотрясения мозга и об Олимпиаде даже не мечтала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рывок на подъеме в середине дистанции обеспечил Йоханнесу Клэбо (№1) километр спокойной прогулки к золоту в спринте

Фото: Kacper Pempel / Reuters Рывок на подъеме в середине дистанции обеспечил Йоханнесу Клэбо (№1) километр спокойной прогулки к золоту в спринте

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Спринт, который российским гонщикам не принес ничего хорошего (и Дарья Непряева, и Савелий Коростелев выбыли в квалификации), бежали на Олимпиаде классикой, но к его развязке это определение — «классическая» — не очень-то подходит. Наоборот, была она весьма неординарной.

Спринт женский вырулил к абсолютному триумфу Швеции. Но дело не в нем. Эта страна в последнее время в принципе лидер в женских лыжных гонках. Никого не удивило, что в субботу, 7 февраля, золото и серебро в скиатлоне досталось ее представительницам — Фриде Карлссон и Эббе Андерссон. Никого особенно не шокировало громадное превосходство шведок над остальными в спринтерском финале 10 февраля: заняли весь подиум, не позволив никому атаковать хотя бы бронзовую позицию. Шокировало имя победительницы.

Тут надо было знать, что произошло с Линн Сван год назад.

Год назад Линн Сван, классная, амбициозная лыжница, готовилась выступить на чемпионате мира в норвежском Тронхейме и на одной из тренировок упала.

Упала так, что получила тяжелейшее сотрясение мозга и вдобавок неприятную травму шеи. Сван потом рассказывала о том, что первую неделю после несчастья спала по 20 часов и не могла долго не то что возобновить легкие тренировки — хотя бы совершать более или менее протяженные прогулки: через пять минут ее начинало тошнить.

На самом деле весь олимпийский сезон был для нее под вопросом: некоторые симптомы никуда не собираются уходить. Она быстро устает, страдает из-за шума… В сборную ее взяли «на флажке», непосредственно перед Олимпиадой: решили, видя, что Линн Сван потихоньку разбегается, набирает тонус на лыжне, рискнуть. В команде для нее создали особый режим: никаких людных мероприятий, общение с прессой — в исключительных случаях, максимум тишины.

Но даже те, кто рисковал, вряд ли рассчитывали на то, что Сван возьмет именно золото. Казалось, что ставить надо на Йонну Сундлинг, безусловную королеву спринта. Чемпионка предыдущей Олимпиады в Пекине, затем — обладательница золотых наград двух пришедшихся на следующий цикл чемпионатов мира, 2023 и 2025 годов. На ключевых соревнованиях она была неуязвима. В итальянском полуфинале пересеклась со Сван и обошла соотечественницу.

Однако в финале расклад был совершенно иным. В нем царила лыжница, про которую еще несколько недель назад никто не понимал, будет ли она вообще выступать в Италии. Сундлинг пыжилась, пыжилась, но не могла поджать уверенно, словно ледокол, продвигавшуюся по подтаявшему альпийскому снегу соотечественницу.

В мужском турнире фамилия чемпиона без труда читалась заранее. Йоханнес Клэбо — лучший лыжник мира, а спринт — это та территория, на которой он чувствует себя комфортнее всего, как тигр в джунглях.

Тем более — классический спринт. Но все равно Клэбо нашел чем побаловать публику на стадионе в Валь-ди-Фьемме.

Он одержал десятки побед в спринтерских финалах важных соревнований. Но, кажется, вот такой до сих пор среди них не было. Эти забеги ведь собирают сливки элиты, шестерку замечательных, в пиковой форме лыжников. Оторваться в такой кампании — что-то совершенно нереальное, и тот же Клэбо обычно не рвет жилы вплоть до финишной прямой.

Лыжи. Спринт, классический стиль Мужчины. 1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) — 3.39,74. 2. Бен Огден (США) — 3.40,61. 3. Оскар Опстад Вике (Норвегия) — 3.46,55. Савелий Коростелев (Россия) не прошел квалификацию. Женщины. 1. Линн Сван — 4.03,05. 2. Йонна Сундлинг — 4.04,64. 3. Майя Дальквист (все — Швеция) — 4.07,88. Дарья Непряева (Россия) не прошла квалификацию.

Во вторник ему вдруг захотелось выпендриться, и выпендреж получился безумно эффектным. Клэбо рванул вперед на подъеме еще в середине дистанции. В исполнении кого угодно это была бы авантюра, обреченная, скорее всего, на провал: достанут, сожрут с потрохами выжатого таким преждевременным спуртом, как лимон. В исполнении Клэбо это был рывок, обеспечивший ему километр спокойной прогулки к золоту. Он даже, добавляя красок в свой перформанс, притормозил в конце, чтобы американец Бен Огден подъехал поближе. Понял, что аудитории и фотографам это понравится, а золотая медаль из-за такого нахальства все равно же никуда не денется.

Для Йоханнеса Клэбо она была второй на этой Олимпиаде после скиатлонной и седьмой олимпийской в общей сложности. До рекордсменов всех времен — Марит Бьорген, Уле Эйнара Бьорндалена, Бьорна Дэли — всего одна победа.

Алексей Доспехов