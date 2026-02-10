Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Классику украсили новыми сюжетами

Чемпионами в спринте стали Йоханнес Клэбо и Линн Сван

Очередные состязания в рамках лыжной программы Олимпиады 2026 года — спринтерские гонки у мужчин и женщин завершились победами норвежца Йоханнеса Клэбо и шведки Линн Сван. Обе получились эффектными. Клэбо свое уже седьмое олимпийское золото выиграл в редчайшей для спринта стилистике — обеспечив его еще в середине финального забега. А успех Сван, опередившей соотечественниц Йонну Сундлинг и Майю Дальквист, примечателен в первую очередь тем, что еще недавно эта лыжница мучилась из-за последствий тяжелейшего сотрясения мозга и об Олимпиаде даже не мечтала.

Рывок на подъеме в середине дистанции обеспечил Йоханнесу Клэбо (№1) километр спокойной прогулки к золоту в спринте

Рывок на подъеме в середине дистанции обеспечил Йоханнесу Клэбо (№1) километр спокойной прогулки к золоту в спринте

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Рывок на подъеме в середине дистанции обеспечил Йоханнесу Клэбо (№1) километр спокойной прогулки к золоту в спринте

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Спринт, который российским гонщикам не принес ничего хорошего (и Дарья Непряева, и Савелий Коростелев выбыли в квалификации), бежали на Олимпиаде классикой, но к его развязке это определение — «классическая» — не очень-то подходит. Наоборот, была она весьма неординарной.

Спринт женский вырулил к абсолютному триумфу Швеции. Но дело не в нем. Эта страна в последнее время в принципе лидер в женских лыжных гонках. Никого не удивило, что в субботу, 7 февраля, золото и серебро в скиатлоне досталось ее представительницам — Фриде Карлссон и Эббе Андерссон. Никого особенно не шокировало громадное превосходство шведок над остальными в спринтерском финале 10 февраля: заняли весь подиум, не позволив никому атаковать хотя бы бронзовую позицию. Шокировало имя победительницы.

Тут надо было знать, что произошло с Линн Сван год назад.

Год назад Линн Сван, классная, амбициозная лыжница, готовилась выступить на чемпионате мира в норвежском Тронхейме и на одной из тренировок упала.

Упала так, что получила тяжелейшее сотрясение мозга и вдобавок неприятную травму шеи. Сван потом рассказывала о том, что первую неделю после несчастья спала по 20 часов и не могла долго не то что возобновить легкие тренировки — хотя бы совершать более или менее протяженные прогулки: через пять минут ее начинало тошнить.

На самом деле весь олимпийский сезон был для нее под вопросом: некоторые симптомы никуда не собираются уходить. Она быстро устает, страдает из-за шума… В сборную ее взяли «на флажке», непосредственно перед Олимпиадой: решили, видя, что Линн Сван потихоньку разбегается, набирает тонус на лыжне, рискнуть. В команде для нее создали особый режим: никаких людных мероприятий, общение с прессой — в исключительных случаях, максимум тишины.

Но даже те, кто рисковал, вряд ли рассчитывали на то, что Сван возьмет именно золото. Казалось, что ставить надо на Йонну Сундлинг, безусловную королеву спринта. Чемпионка предыдущей Олимпиады в Пекине, затем — обладательница золотых наград двух пришедшихся на следующий цикл чемпионатов мира, 2023 и 2025 годов. На ключевых соревнованиях она была неуязвима. В итальянском полуфинале пересеклась со Сван и обошла соотечественницу.

Однако в финале расклад был совершенно иным. В нем царила лыжница, про которую еще несколько недель назад никто не понимал, будет ли она вообще выступать в Италии. Сундлинг пыжилась, пыжилась, но не могла поджать уверенно, словно ледокол, продвигавшуюся по подтаявшему альпийскому снегу соотечественницу.

В мужском турнире фамилия чемпиона без труда читалась заранее. Йоханнес Клэбо — лучший лыжник мира, а спринт — это та территория, на которой он чувствует себя комфортнее всего, как тигр в джунглях.

Тем более — классический спринт. Но все равно Клэбо нашел чем побаловать публику на стадионе в Валь-ди-Фьемме.

Он одержал десятки побед в спринтерских финалах важных соревнований. Но, кажется, вот такой до сих пор среди них не было. Эти забеги ведь собирают сливки элиты, шестерку замечательных, в пиковой форме лыжников. Оторваться в такой кампании — что-то совершенно нереальное, и тот же Клэбо обычно не рвет жилы вплоть до финишной прямой.

Лыжи. Спринт, классический стиль

Мужчины. 1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) — 3.39,74. 2. Бен Огден (США) — 3.40,61. 3. Оскар Опстад Вике (Норвегия) — 3.46,55.

Савелий Коростелев (Россия) не прошел квалификацию.

Женщины. 1. Линн Сван — 4.03,05. 2. Йонна Сундлинг — 4.04,64. 3. Майя Дальквист (все — Швеция) — 4.07,88.

Дарья Непряева (Россия) не прошла квалификацию.

Во вторник ему вдруг захотелось выпендриться, и выпендреж получился безумно эффектным. Клэбо рванул вперед на подъеме еще в середине дистанции. В исполнении кого угодно это была бы авантюра, обреченная, скорее всего, на провал: достанут, сожрут с потрохами выжатого таким преждевременным спуртом, как лимон. В исполнении Клэбо это был рывок, обеспечивший ему километр спокойной прогулки к золоту. Он даже, добавляя красок в свой перформанс, притормозил в конце, чтобы американец Бен Огден подъехал поближе. Понял, что аудитории и фотографам это понравится, а золотая медаль из-за такого нахальства все равно же никуда не денется.

Для Йоханнеса Клэбо она была второй на этой Олимпиаде после скиатлонной и седьмой олимпийской в общей сложности. До рекордсменов всех времен — Марит Бьорген, Уле Эйнара Бьорндалена, Бьорна Дэли — всего одна победа.

Алексей Доспехов

Канадские фигуристы Пайпер Жиль и Поль Пуарье

Канадские фигуристы Пайпер Жиль и Поль Пуарье

Фото: Yara Nardi / Reuters

Падение американки Коринн Стоддард на соревнованиях по шорт-треку

Падение американки Коринн Стоддард на соревнованиях по шорт-треку

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Ариана Рэдлер из Австрии на состязаниях по женскому командному скоростному спуску

Ариана Рэдлер из Австрии на состязаниях по женскому командному скоростному спуску

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Филипп Раймунд из Германии празднует победу в индивидуальных соревнованиях по прыжкам с трамплина

Филипп Раймунд из Германии празднует победу в индивидуальных соревнованиях по прыжкам с трамплина

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Женский хоккейный матч между командами Канады и Чехии

Женский хоккейный матч между командами Канады и Чехии

Фото: Sun Fei / Pool Photo / AP

Саночники Битти Подульски и Кейли Аллан из Канады во время тренировки

Саночники Битти Подульски и Кейли Аллан из Канады во время тренировки

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс из США

Фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс из США

Фото: Ashley Landis / AP

Российская саночница Дарья Олесик на тренировке

Российская саночница Дарья Олесик на тренировке

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Немецкая команда после соревнований по прыжкам с трамплина

Немецкая команда после соревнований по прыжкам с трамплина

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Японский сноубордист Рюсей Ямада

Японский сноубордист Рюсей Ямада

Фото: Gregory Bull / AP

Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс

Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс

Фото: Francisco Seco / AP

Фигурист Илья Малинин, выступающий за США

Фигурист Илья Малинин, выступающий за США

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Барнабас Соллос из Израиля во время соревнований по скоростному спуску

Барнабас Соллос из Израиля во время соревнований по скоростному спуску

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Норвежский конькобежец Сандер Эйтрем, завоевавший золото на дистанции 5000 м

Норвежский конькобежец Сандер Эйтрем, завоевавший золото на дистанции 5000 м

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Австрийский саночник Нико Гляйршер

Австрийский саночник Нико Гляйршер

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Канадская фигуристка Мадлен Скизас

Канадская фигуристка Мадлен Скизас

Фото: Yara Nardi / Reuters

Падение американской горнолыжницы Линдси Вонн. Спортсменка серьезно повредила травмированное ранее колено

Падение американской горнолыжницы Линдси Вонн. Спортсменка серьезно повредила травмированное ранее колено

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Подняться Линдси Вонн самостоятельно не смогла, ее пришлось эвакуировать вертолетом

Подняться Линдси Вонн самостоятельно не смогла, ее пришлось эвакуировать вертолетом

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Итальянский сноубордист Мирко Феличетти

Итальянский сноубордист Мирко Феличетти

Фото: Gregory Bull / AP

Австрийская саночница Ханна Прок во время тренировки

Австрийская саночница Ханна Прок во время тренировки

Фото: Aijaz Rahi / AP

Джулия Танно из Швейцарии во время соревнований по лыжному фристайлу

Джулия Танно из Швейцарии во время соревнований по лыжному фристайлу

Фото: Lindsey Wasson / AP

Стивенсон Саварт из Гаити на соревнованиях по лыжным гонкам

Стивенсон Саварт из Гаити на соревнованиях по лыжным гонкам

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Матч по женскому хоккею между командами Чехии и Финляндии

Матч по женскому хоккею между командами Чехии и Финляндии

Фото: Darko Bandic / Reuters

Церемония награждения победительниц в скоростном спуске среди женщин. Золото завоевала Бризи Джонсон из США

Церемония награждения победительниц в скоростном спуске среди женщин. Золото завоевала Бризи Джонсон из США

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие за Грузию

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие за Грузию

Фото: Bernat Armangue / AP

Сноубордист Оливер Мартин из США

Сноубордист Оливер Мартин из США

Фото: Hannah McKay / Reuters

Стивенсон Саварт из Гаити на соревнованиях по скиатлону

Стивенсон Саварт из Гаити на соревнованиях по скиатлону

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Австриец Бенджамин Карл празднует победу в финале параллельного гигантского слалома

Австриец Бенджамин Карл празднует победу в финале параллельного гигантского слалома

Фото: Lindsey Wasson / AP

Фрида Карлссон из Швеции с золотой медалью после соревнований по лыжным гонкам

Фрида Карлссон из Швеции с золотой медалью после соревнований по лыжным гонкам

Фото: Matthias Schrader / AP

Сноубордист Бен Хелдман из Канады

Сноубордист Бен Хелдман из Канады

Фото: Marko Djurica / Reuters

Хон Суджон из Южной Кореи на тренировке по женскому скелетону

Хон Суджон из Южной Кореи на тренировке по женскому скелетону

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Падение Меган Олдэм из Канады на соревнованиях по слоупстайлу

Падение Меган Олдэм из Канады на соревнованиях по слоупстайлу

Фото: Hannah McKay / Reuters

Фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава из Грузии

Фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава из Грузии

Фото: Claudia Greco / Reuters

Жаклин Пфайфер из Германии во время тренировки по скелетону

Жаклин Пфайфер из Германии во время тренировки по скелетону

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Австралийский скелетонист Николас Тиммингс

Австралийский скелетонист Николас Тиммингс

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Следующая фотография
