ТАСС: бизнесмен покончил с собой у Патриарших прудов

Прохожие обнаружили тело мужчины у Патриарших прудов в Москве, сообщили ТАСС в силовых структурах. По данным агентства, он покончил с собой.

Погибшим оказался 49-летний предприниматель, сообщил ТАСС. На месте происшествия работают сотрудники силовых структур. Они устанавливают причины произошедшего.

По данным МК, тело бизнесмена нашли около 13:05 мск у дома на улице Малая Бронная. Издание сообщает, что погибший — бывший член совета директоров фонда «Медиа капитал» и бывший руководитель «направления крупной международной юридической фирмы».