На территории Сочи объявлена угроза атаки БПЛА

В Сочи объявлена угроза возможной атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Жителям рекомендовано оставаться в помещениях, не подходить к окнам и при возможности укрываться в комнатах без окон, коридорах, санузлах или кладовых. На улице следует искать убежище в цокольных этажах зданий, подвалах, тоннелях, подземных переходах и парковках. Использование автомобиля в качестве укрытия и нахождение у стен многоквартирных домов опасно.

Свидетелям происшествия советуют воздержаться от съемки и публикации в соцсетях работы ПВО, беспилотников и их обломков, действий оперативных служб и средств защиты объектов. Жителям следует сохранять спокойствие и ждать официального сигнала об отмене угрозы. Для экстренной связи работает телефон 112.

Параллельно Росавиация ввела временные ограничения на полеты в аэропортах Сочи и Краснодара.

Вячеслав Рыжков