ФАС отклонила жалобу липецкой фирмы на торги по ремонту школы в Тамбове за 147 млн

Тамбовское УФАС признало необоснованной жалобу липецкого ООО «Сервис строй-48» Константина Ткаченко на торги по капремонту школы №31 в Тамбове. Об этом сообщили в антимонопольном ведомстве.

В своей жалобе липецкая компания указывала, что заказчик — МКУ «Инвестиционно-строительный центр Тамбова "Инвестор"» — якобы неправомерно отклонил ее заявку. Основанием послужило то, что «Сервис строй-48» имеет первый уровень ответственности (не превышает 90 млн руб.) члена саморегулируемой организации (СРО) по обязательствам по договору строительного подряда, но предложило выполнить капремонт за 143 млн руб. При этом компания предоставила документы о членстве в СРО «Объединение строительно-монтажных организаций», где указан уровень ответственности до 500 млн руб.

В ходе рассмотрения претензии комиссия УФАС установила, что заявитель внес в фонд возмещения вреда СРО 100 млн руб. В связи с этим он может выполнять работы стоимостью не более 90 млн руб. по одному контракту. Нарушений в действиях заказчика не обнаружено.

Согласно порталу госзакупок, приостановка определения поставщика на обновление школы отменена, но контракт пока не заключен. В конкурсе победил участник, предложивший выполнить работы за 146,3 млн руб. при начальной цене 147,8 млн руб. Второй претендент не стал снижать стартовую стоимость контракта. Срок исполнения обязательств — до 31 июля 2027 года.

