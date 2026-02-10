Над акваторией Черного моря сбили украинский беспилотник

Днем 10 февраля над Черным морем сбили украинский БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным Минобороны, беспилотник был ликвидирован дежурными средствами ПВО в период с 14:00 до 16:00. За два часа над регионами уничтожили 44 вражеских БПЛА. Наибольшее количество, 19, были сбиты над Азовским морем, еще 12 беспилотных летательных аппаратов уничтожили над Республикой Крым.

Ночью 10 февраля на территории Новороссийска объявляли режим ракетной опасности. Сигнал тревоги отменили примерно спустя 40 минут, о чем сообщал глава города Андрей Кравченко.

София Моисеенко