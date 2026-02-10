Бывший глава «Связьинвеста» стал владельцем более 5% акций ВТБ

Бывший глава «Связьинвеста» Евгений Юрченко владеет 5,33% акций ВТБ (MOEX: VTBR), следует из данных на сайте раскрытия корпоративной информации. Его доля до февраля составляла 4,82%.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Евгений Юрченко в 2022 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным Мосбиржи на 17:24 мск, капитализация обыкновенных акций ВТБ составляет 555,45 млрд руб. Пакет акций господина Юрченко может оцениваться в 29,61 млрд руб. По закону «Об акционерных обществах», владелец не менее 2% голосующих акций может предлагать кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию и исполнительный орган.

Сам инвестор в интервью РБК сообщил, что его доля на сегодняшний день составляет 6,1% акций. Основной пакет, по его словам, он приобрел при размещении допэмиссии ВТБ в сентябре 2025 года.

В 2022 году Банк России разрешил финансовым организациям не публиковать сведения, «чувствительные к санкционному риску», включая данные о структуре собственности и сведения о руководстве. По данным РБК, Евгений Юрченко стал единственным миноритарием банка, информация о котором была опубликована в последнее время.