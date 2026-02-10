Годовая прибыль BP упала на 85%

Сегодня британская нефтегазовая компания BP опубликовала результаты своей деятельности по итогам четвертого квартала и всего 2025 года. В четвертом квартале чистый убыток компании составил $3,4 млрд, что на 74,6% больше, чем годом ранее. По итогам всего года компании удалось остаться в прибыли ($55 млн), однако она оказалась на 85% меньше, чем в 2024 году. Ранее о снижении прибыли отчиталась другая британская нефтегазовая компания, Shell.

Несмотря на столь слабые результаты компании, акции BP после публикации отчетности подешевели всего на 1%, поскольку аналитики в целом ожидали таких результатов. Ухудшение показателей нефтегазовых компаний происходит на фоне существенного снижения цен на нефть в 2025 году — примерно на 20%. Это стало рекордным снижением с 2020 года и произошло из-за превышения предложения над спросом на мировом рынке.

Комментируя результаты деятельности в 2025 году, BP заявила, что «мы продолжаем процесс реструктуризации и реорганизации нашего бизнеса в текущих рыночных условиях». Одной из антикризисных мер экономии средств стало прекращение программы обратного выкупа акций компании у акционеров, на которую ранее BP выделила $750 млн.

Евгений Хвостик