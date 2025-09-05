Вице-премьер Британии подала в отставку из-за неуплаты налогов

В Великобритании разгорелся политический скандал: заместитель премьер-министра Великобритании Анджела Рэйнер призналась в интервью, что не полностью оплатила налог при покупке второй квартиры. В правительстве из-за этого накануне начали расследование, а сегодня госпожа Рэйнер решила покинуть пост.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер Великобритании Анджела Рэйнер

Фото: Toby Melville / Reuters Вице-премьер Великобритании Анджела Рэйнер

Фото: Toby Melville / Reuters

Sky News называет Анджелу Рэйнер правой рукой премьер-министра Кира Стармера. В интервью изданию, которое вышло два дня назад, она заявила, что не доплатила £40 тыс. налогов при покупке квартиры. Госпожа Рейнер обвинила в ошибке юридических консультантов, которые дали ей неправильные советы при покупке жилья, передает BBC.

По результатам проверки в правительстве пришли к выводу, что госпожа Райнер нарушила министерский кодекс. Как отметил независимый советник по этике Лори Магнус, Анжела Рэйнер на посту «действовала честно и с преданностью и образцовой приверженностью государственной службе».

Сегодня госпожа Рэйнер подала в отставку с поста вице-премьера. Также она решила оставить пост заместителя лидера Лейбористской партии. Политик заявила, что берет на себя полную ответственность за произошедшее. Кир Стармер же высказал сожаления, что его подчиненная ушла из правительства при таких обстоятельствах.