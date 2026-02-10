Суд обнулил сделку

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд встал на сторону обанкротившегося бывшего собственника «Курорта Увильды» Александра Мицукова в споре о доле в ООО «Южуралпродукт», которое владеет курортом. Он просил вернуть принадлежавшие ему 70%. Требование удовлетворено частично: сделка признана недействительной, арбитражный суд региона должен решить вопрос о применении последствий ее недействительности. Долю Александра Мицукова в ООО «Южуралпродукт» финансовый управляющий реализовал в апреле 2025 года второму совладельцу, выручив 50,8 млн руб. в конкурсную массу. Должник считает, что цена была занижена, а сама сделка совершена ему во вред.



Бывший владелец ООО «Многопрофильный центр медицины и реабилитации „Курорт Увильды“» Александр Мицуков в рамках дела о личном банкротстве смог оспорить отказ в признании недействительной сделкой передачу ранее принадлежавшей ему 70% доли ООО «Южуралпродукт» второму совладельцу. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд 9 февраля отменил решение первой инстанции. Информация об этом размещена в картотеке дел.

«Вопрос в части применения последствий недействительности сделки направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области»,— отметили в пресс-службе апелляционного суда.

В настоящий момент оглашена только резолютивная часть решения. Определение, которое оспаривал Александр Мицуков, принял Арбитражный суд Челябинской области 9 октября 2025 года. Он отказал в удовлетворении ходатайства должника о признании недействительной передачу 70% доли ООО «Южуралпродукт» (владеет 49% доли многопрофильного центра медицины и реабилитации «Курорт Увильды») и возврате компании из конкурсной массы Александра Мицукова более 50,8 млн руб., полученных в результате сделки.

Согласно документам суда, финансовый управляющий должника Сергей Иванов в апреле 2025 года уведомил ООО «Южуралпродукт» о намерении изъять долю Александра Мицукова для погашения долгов перед кредиторами. За счет займов у «Курорта Увильды» и Инги Майер, владеющей 30% «Южуралпродукта», компания выплатила в пользу должника 50,8 млн руб.

Оспаривая эти решения, Александр Мицуков утверждал, что действительная стоимость доли намного выше, а конкурсный управляющий совершил сделку во вред должнику, чтобы лишить «его корпоративных прав на долю в уставном капитале». На момент подачи заявления в сентябре 2025 года в арбитражном суде Челябинской области рассматривается череда судебных споров между Александром Мицуковым и его бывшей супругой Ингой Майер, связанных с правом собственности в ООО «Южуралпродукт». Должник указывал, что в апреле 2024 года они разделили имущество, в результате чего 70% доли компании осталось у него, а 30% — у бывшей жены. Впоследствии в рамках судебных споров рассматривался вопрос, имеет ли Александр Мицуков корпоративные права участника ООО или нет.

По данным документов суда, «Южуралпродукт» и финансовый управляющий не согласились с заявлением должника. Они утверждали, что стоимость была рассчитана верно. По словам конкурсного управляющего, актив пришлось реализовать из-за бездействия со стороны должника в передаче имущества.

Корреспондент «Ъ-Южный Урал» связался с финансовым управляющим Сергеем Ивановым. Он воздержался от комментариев, пока суд не разместит полное решение.

Александр Мицуков руководил «Курортом Увильды» в 2002–2021 годах. В ноябре 2024 года по заявлению организации суд признал бывшего директора несостоятельным. Сначала в отношении банкрота ввели процедуру реструктуризации долга, а в марте 2025-го — реализации имущества. В список кредиторов вошли семь организаций и физических лиц, включая бывшую жену Александра Мицукова — Ингу Майер. Общая сумма долгов составила почти 60 млн руб. В августе прошлого года долги Александра Мицукова хотела погасить юридическая компания «Первый советник», но суд отказал.

По данным сайта «Федресурс», в марте этого года пройдет аукцион по продаже имущества Александра Мицукова общей стоимостью 28,5 млн руб. К покупке предлагаются два жилых дома в селе Буланово Октябрьского округа за 23,4 млн руб., земельный участок площадью 162 тыс. кв. м за 4,8 млн руб., а также 1% доли в уставном капитале ООО «Уралпродсервис» за 149,7 тыс. руб. Заявки на участие в аукционе принимаются со 2 февраля по 11 марта.

По мнению партнера юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олега Пермякова, при повторном рассмотрении спора в суде первой инстанции возможны два варианта: возврат каждой из сторон предмета сделки или же перерасчет стоимости доли, если ее возвращение затруднено или невозможно. «В последнем случае спор сместится в плоскость определения корректной стоимости доли и суммы, подлежащей доплате. Не исключено назначение судебной экспертизы»,— отметил эксперт. Он не исключил, что должник может впоследствии вновь оспорить стоимость доли.

«В подобных случаях управляющему важно заранее готовить доказательства добросовестности процедуры и обоснованности оценки, потому что спор почти неизбежно будет упираться в экономический эквивалент»,— заключил Олег Пермяков.

Ольга Воробьева