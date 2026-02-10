Австрийские горнолыжницы выиграли командную комбинацию на Олимпиаде

Австрийские горнолыжницы Ариана Редлер и Катарина Хубер взяли золотую медаль в командной комбинации (скоростной спуск + слалом) на Олимпийский играх в Италии. Их суммарное время — 2 минуты 21,66 секунды.

Фото: Julian Finney / Getty Images Фото: Julian Finney / Getty Images

Серебро завоевали немки Кира Вайдле-Винкельман и Эмма Айхер (2 минуты 21,71 секунды). Бронзу — американки Жаклин Уайлз и Пола Молтцан (2:21,91). Двукратная олимпийская чемпионка, рекордсменка по количеству побед на этапах Кубка мира Микаэла Шиффрин и взявшая золото в скоростном спуске на нынешних Играх Бризи Джонсон заняли четвертое место.

Для 31-летней Арианы Редлер это первое олимпийское золото. Для 30-летней Катарины Хубер — второе. Четыре года назад в Пекине она взяла высшую награду в соревновании смешанных команд в параллельном гигантском слаломе.

Арнольд Кабанов