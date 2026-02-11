Дочь Аркадия Пономарева может покинуть совет директоров воронежского «Молвеста»

Елена (Аркадьевна) Пономарева может не войти в совет директоров ПАО «Молочный комбинат "Воронежский"» (входит в группу компаний «Молвест» Аркадия Пономарева) по итогам выборов в 2026 году. Ее кандидатура не была включена в соответствующий список для голосования решением действующего совета. Об этом сообщается в корпоративных документах компании, подлежащих обязательной публикации.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

При этом в совет директоров общества может войти Оксана Науменко, ранее не выдвигавшаяся на выборы в него. Также в список были включены кандидатуры действующего гендиректора Анатолия Лосева и вошедших в совет директоров по итогам голосования в прошлом году супруги основателя ГК Нели Пономаревой, а также Сергея Ларюшкина и Сергея Потапова. В голосовании по выборам в ревизионную комиссию примут участие Айшат Гусейнова, Елена Евдокимова и Лариса Серегина.

Аркадий Пономарев пояснил «Ъ-Черноземье», что «изменения происходят в рамках текущей системной ротации кадров»: «Елена Аркадьевна сфокусируется на других проектах в рамках работы ГК "Молвест"».

В конце 2025 года сообщалось, что ПАО «Молочный комбинат "Воронежский"» возьмет кредит на выплату зарплаты, а также на покупку материалов для упаковки и фасовки готовой продукции.

По данным Rusprofile, ПАО «Молочный комбинат "Воронежский"» было зарегистрировано в Воронеже в 1992 году. Основной вид деятельности — производство молока (кроме сырого) и молочной продукции. Компания зарегистрировала 70 товарных знаков, 68 из которых действуют. Уставный капитал не раскрывается. Генеральный директор — Анатолий Лосев. Выручка за 2024 год составила 39,4 млрд руб., чистая прибыль — 1,2 млрд руб.

Егор Якимов