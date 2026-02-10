Норвежский биатлонист Ботн выиграл индивидуальную гонку на Олимпиаде

Норвежец Йохан-Олав Ботн завоевал золотую медаль Олимпийских игр в индивидуальной гонке на 20 км. Биатлонист преодолел дистанцию за 51 минуту 31,5 секунды, ни разу не ошибившись на огневых рубежах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matthew Childs / Reuters Фото: Matthew Childs / Reuters

Серебряным призером стал лидер общего зачета Кубка мира — француз Эрик Перро, допустивший промах и отставший на 14,8 секунды. Бронзу взял норвежец Стурла Холм Легрейд. Он допустил одну осечку и финишировал на 48,3 секунды позднее победителя.

26-летний Ботн проводил первую гонку на Олимпийских играх. Перро дебютировал двумя днями ранее и в составе сборной выиграл золото в смешанной эстафете 4х6 км. Для Легрейда эта медаль стала первой в личных дисциплинах на Олимпиадах (в Пекине он со сборной взял золото в эстафете).

Таисия Орлова