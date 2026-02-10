В 2025 году почти 1 млн пассажиров выбрали маршрут Краснодар — Имеретинский Курорт

Маршруты скоростных поездов «Ласточка», курсирующих по территории Краснодарского края, по итогам 2025 года оказались самыми востребованными не только в регионе, но и в целом на Юге России. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. Высокий пассажиропоток зафиксирован сразу по нескольким направлениям, связывающим крупнейшие транспортные и курортные узлы юга страны.

Наибольшее число пассажиров в течение года пришлось на маршрут Краснодар — Имеретинский Курорт — Краснодар. По этому направлению перевезено около 976 тыс. человек, что сделало его абсолютным лидером по популярности среди дневных поездов «Ласточка». Второе место занял маршрут Анапа — Аэропорт Сочи — Анапа, которым воспользовались почти 583 тыс. пассажиров. Третью позицию в рейтинге заняло направление Краснодар — Аэропорт Сочи — Краснодар с пассажиропотоком свыше 503 тыс. человек.

В пятерку наиболее востребованных маршрутов также вошли направления Таганрог — Новороссийск — Таганрог и Ростов-Главный — Аэропорт Сочи — Ростов-Главный. Эти маршруты стабильно демонстрировали высокий уровень загрузки, что подтверждает устойчивый спрос на железнодорожное сообщение между регионами Юга России и Черноморским побережьем.

В СКЖД отмечают, что дневные поезда «Ласточка» сохраняют повышенную популярность как у жителей региона, так и у туристов. Средняя занятость мест в таких поездах достигает 70%, а в выходные и праздничные дни спрос на билеты превышает количество доступных мест, что свидетельствует о необходимости расширения предложения на наиболее загруженных направлениях.

По итогам прошлого года поезда «Ласточка», курсирующие на маршрутах дальнего следования в границах Северо-Кавказской железной дороги, перевезли порядка 4,9 млн пассажиров. В целом в январе—декабре 2025 года на пригородных направлениях СКЖД было обслужено около 41 млн человек, из которых более половины — 22 млн пассажиров — пришлись на Краснодарский край. Высокие показатели пассажиропотока подтверждают ключевую роль региона в транспортной системе юга страны и устойчивый интерес к железнодорожным перевозкам.

Мария Удовик