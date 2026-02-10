«Газпром» увеличил объем размещения облигаций до $250 млн

«Газпром» (MOEX: GAZP) увеличил объем размещения биржевых облигаций до $250 млн с расчетом в рублях. Об этом сообщили источники «РИА Новости» и «Интерфакса» в финансовых кругах.

Финальный ориентир ставки купонов составляет 7,5% годовых. Срок обращения ценных бумаг — пять лет, номинал — $1 тыс. Расчеты по облигациям будут осуществляться в рублях по официальному курсу ЦБ.

Техническая часть размещения облигаций назначена на 13 февраля. Среди организаторов указаны Газпромбанк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Sber CIB. Эмитентом ценных бумаг выступает дочерняя структура «Газпрома» — ООО «Газпром Капитал» (используется для привлечения финансирования через размещение рублевых облигаций). Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами и соответствует требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

«Газпром» собирал заявки инвесторов на пятилетние биржевые облигации серии БО-003Р-18 с ежемесячной выплатой купонов с 11:00 до 15:00 мск 10 февраля. Первоначально объем сделки ожидался от $200 млн. Ориентир ставки купона не превышал 7,75% годовых, во время маркетинга его один раз снизили.

В 2025 году «Газпром» дважды выходил на долговой рынок с выпусками бондов в долларах. В апреле был размещен 3-летний выпуск на $350 млн по ставке купона 7,65% годовых, в мае — 4-летний заем на $650 млн по ставке 7,25% годовых.