Пять автобусных маршрутов Ставрополя лишились лицензий через суд

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отменил транспортные свидетельства на пять автобусных маршрутов в Ставрополе, которые были продлены без обязательных открытых конкурсов. Постановление опубликовано в картотеке дела.

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края добилось аннулирования документов на маршруты 32м, 19м, 29м, 9м и 55м, соединяющие различные районы краевого центра. Ответчиками выступили индивидуальные предприниматели Сергей Нефедов, Валерий Стабронников, Геннадий Исавердов, Александр Шустов и ООО «Ставропольское пассажирское автотранспортное предприятие 26 регион».

Суд первой инстанции в июле 2025 года удовлетворил требования ведомства, апелляционный суд поддержал это решение. Кассационная инстанция также отклонила жалобу перевозчиков.

Судебные органы установили, что продление документов происходило без проведения открытых конкурсных процедур, что нарушает федеральное законодательство и нормы о защите конкуренции. Это подтверждается вступившим в силу приговором Промышленного районного суда Ставрополя от 2 мая 2024 года.

Большинство спорных документов действовали с 27 мая 2021 года по 26 мая 2026 года. В период с апреля по май 2021 года участники договора простого товарищества городских автобусных маршрутов обратились в министерство с заявлениями о переоформлении и продлении срока действия свидетельств. Ведомство продлило действие документов на новый пятилетний срок без проведения конкурса.

Комитет городского хозяйства администрации Ставрополя передал министерству копии свидетельств по 35 маршрутам согласно актам приема-передачи от 22 января 2021 года и 28 декабря 2021 года.

В кассационной жалобе перевозчики утверждали, что законность выдачи свидетельств подтверждается другими судебными актами. Однако суд посчитал эти доводы неубедительными.

Тат Гаспарян