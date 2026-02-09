Банк России за год подготовит единую базу банковских карт

Банк России (ЦБ) за год подготовит единую базу с информацией обо всех банковских картах граждан. Об этом сообщил замглавы Минцифры Иван Лебедев.

«ЦБ взял на себя обязательство в течение года подготовить базу единую по всей стране, из которой будет видно, сколько у каждого гражданина, в каком банке оформлено карт»,— уточнил Иван Лебедев на заседании комитета Госдумы по информационной политике (цитата по «РИА Новости»). По его словам, ЦБ и Минцифры «хорошо поработали» в этом направлении.

В марте прошлого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина предложила ограничить количество банковских карт на человека для борьбы с дропперами. Предполагалось, что в одном банке нельзя будет заводить более пяти карт. В конце декабря в Госдуму был внесен второй пакет поправок, содержащих меры по борьбе с кибермошенничеством. Ими, в частности, предлагается ограничить количество карт на одного человека до 20 штук.