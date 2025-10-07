На Фартового вывела ДНК

Александру Дискову (по прозвищу Фартовый), ранее осужденному на пять лет за потасовку у бара «Нравы» в Екатеринбурге, предъявили новое обвинение. По данным «Ъ-Урал», следствие считает, что он в 2024 году совершил серьезное ДТП, в котором пострадали три человека, и скрылся. Его участие в аварии подтвердила экспертиза ДНК. Защитник Фартового от комментариев отказался.



Александр Дисков (Фартовый)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Дисков (Фартовый)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

ДТП, в котором обвиняют Александра Дискова, произошло 13 октября 2024 года в Екатеринбурге. Как сообщил источник «Ъ-Урал», в ту ночь на ул. Малышева столкнулись автомобили Porsche Panamera, которым управлял Александр Дисков, и Hyndai Sonata. В результате аварии пострадали водитель и пассажирка легкового автомобиля, а также пассажир Porsche. После ДТП, как уверяет источник «Ъ-Урал», Фартовый убежал с места аварии.

За рулем Hyndai Sonata оказался таксист из Узбекистана, который ездил на арендованной машине. После аварии его, пассажирку Hyndai и пассажира Porsche отвезли в больницу.

У последнего, как оказалось, был сломан позвоночник. Пострадавший таксист, по предварительным данным, потратил на лечение 1 млн руб.

На Александра Дискова вышли не сразу. Дело в том, что Porsche ему не принадлежал и прав на вождение автомобиля у него не было. Причастность Фартового к ДТП указала экспертиза ДНК, обнаруженного в Porsche. Ему были предъявлены обвинения по ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), санкции которой предусматривают до семи лет колонии.

Учитывая, что Александр Дисков ранее уже получил срок, ему могут назначить от пяти до девяти лет.

Напомним, в сентябре Александр Дисков был осужден по ч. 1 ст. 118 УК РФ («причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»), ч. 2 ст. 167 УК РФ («умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом»), ч. 1 ст. 119 УК РФ («угроза убийством») и ч. 1 ст. 222 УК РФ («незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия»).

По данным следствия, он 12 ноября 2023 года он устроил потасовку со стрельбой у бара «Нравы».

Как следует из обвинительного заключения, в тот день Фартовый пришел в заведение, где встретил знакомых Эдуарда Шугурова, Вадима Каримова, Артема и Людмилу Кротовых.

Следствие считает, что во время встречи он поссорился с Людмилой Кротовой, которая его оскорбила. Тогда он вышел на парковку бара и семь раз выстрелил из огнестрельного пистолета в принадлежащий ей Cadillac Escalade (ущерб позже был оценен в 966 тыс. руб.). Затем, по версии следствия, Фартовый начал угрожать Вадиму Каримову, приставив к его голове пистолет. Эдуард Шугуров пытался успокоить Александра Дискова, но тот дважды ударил его по лицу. От ударов пострадавший упал на асфальт и получил черепно-мозговую травму.

Ленинский райсуд приговорил Фартового к пяти годам колонии строгого режима и назначил ему обязательство выплатить 150 тыс. руб. моральной компенсации пострадавшей.

По данным «Ъ-Урал», новое обвинение ему предъявили, когда он уже находился в СИЗО. Его адвокат отказался от комментариев.

Артем Путилов