Норвежский фристайлист Бирк Рууд взял золото в слоупстайле на Олимпиаде

Фристайлист Бирк Рууд завоевал золото Олимпийских игр в дисциплине слоупстайл. Он набрал 86,28 балла.

Бирк Рууд

Фото: Hannah McKay / Reuters Бирк Рууд

Фото: Hannah McKay / Reuters

Серебряным призером стал американец Алекс Холл (85,75). На прошлых Играх фристайлист завоевал золото в этой дисциплине. Бронзу взял новозеландец Лука Харрингтон (85,15).

В квалификационном раунде участвовали 26 спортсменов, в финальную часть пробились 12 из них. Каждый из фристайлистов выполнил по три спуска, в зачет пошел результат лучшей попытки.

Бирку Рууду 25 лет. На Олимпиаде-2022 он стал победителем в дисциплине биг-эйр.

Таисия Орлова