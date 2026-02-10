«Вячеслав Веденин сделал невозможное»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости

Во время зимних Олимпиад на просторах интернета часто появляется байка про нашего легендарного лыжника Вячеслава Веденина. Вроде как на Играх в Саппоро в 1972 году он начал смазывать лыжи прямо перед выходом на старт гонки на 30 км. Легенда гласит, что японский журналист спросил у Веденина: «Думаете, это поможет?» Такой, мол, снег идет. На что лыжник ответил: «Да и черт с ним». Естественно, ввернув словцо покрепче.

После победы Веденина на 30 км одна из японских газет вышла с заголовком: «Советский лыжник сказал волшебное слово "дахусим" и выиграл Олимпиаду». Было это на самом деле или историю в одном из интервью приукрасил сам Веденин, неважно. Но она, как бы сейчас сказали, завирусилась. Жаль только, что на фоне этой яркой легенды реже вспоминают, что было потом. О том, как спустя несколько дней перед закрытием Игр Вячеслав Веденин на последнем этапе эстафеты отыграл у норвежца Йохса Харвикена больше минуты, и это на отрезке 10 км.

В это не верил никто. Представители советской делегации уходили с трибун до финиша, чтобы успеть в магазины. Но Веденин сделал невозможное — привез норвежцу на финише 10 секунд, и сборная СССР взяла золото. Пресса тех лет утверждает, что норвежцы на трибунах после этого финиша рвали национальные флаги, а Харвикену потом пришлось на некоторое время уехать в Голландию, так как простить поражение ему не могли.

Кроме ярких побед и легендарного «дахусима» в спортивной жизни Вячеслава Веденина был и стиральный порошок, который ему сыпали на лыжную трассу, и помощь шведского миллионера, который делал на советского спортсмена ставки, и, конечно, скандал с японским императором, перед которым знаменосец Веденин не преклонил советский флаг. Можно сказать, готовый сценарий для фильма, который пока, к сожалению, так и не снят.

Владимир Осипов