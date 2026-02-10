Итальянские шорт-трекистки взяли золото в смешанной эстафете на Олимпиаде

Сборная Италии выиграла смешанную эстафету по шорт-треку на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Элиза Конфортола, Арианна Фонтана, Томаз Надалини и Пьетро Сигель преодолели 2000 м за 2 минуты 39,019 секунды.

Вторыми финишировали канадские спортсмены (+0,239). Третье место заняла команда Бельгии (+0,334).

Для 35-летней Арианны Фонтаны это 12-я медаль Олимпийских игр и третья — золотая. Ранее она дважды брала высшие награды на дистанции 500 м. 26-летний Пьетро Сигель, в активе которого были серебро и бронза в эстафетах на Играх-2022, впервые стал олимпийским чемпионом. 23-летние Элиза Конфортола и Томаз Надалини завоевали первые в карьере олимпийские медали. Награду получила и их ровесница Кьяра Бетти, оставшаяся запасной в финальном забеге.

Арнольд Кабанов