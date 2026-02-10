На Урале патологоанатома-кришнаита осудили за изнасилование несовершеннолетней

Суд признал виновным патологоанатома детской больницы № 9 Сергея Окладникова по обвинению в изнасиловании 12-летней девочки. Согласно картотеке суда Верх-Исетского района, приговор ему вынесли в конце прошлого года. Сергею Окладникову было назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима по ст.131 ч.4 п. «б» УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста). Сегодня Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию и изменил часть приговора.

Фото: Мария Шараева / Коммерсантъ

Напомним, Сергея Окладникова арестовали в прошлом году. Как ранее рассказывал источник «Ъ-Урал», обвиняемый увлекался учением Кришны, в декабре 2024 года он учредил одну из религиозных организаций в Екатеринбурге. Осужденный якобы организовывал религиозные учения, в которых участвовали родители потерпевшей 12-летней девочки. В течение нескольких месяцев они с девочкой якобы совместно читали и обсуждали священные писания. Впоследствии Сергей Окладников предложил ей устроить ритуальное бракосочетание и вступить в половую связь, на что девочка согласилась. Когда об этом узнали родители потерпевшей, то написали заявление в полицию, хотя якобы «связь была по обоюдному согласию».

Свердловский облсуд, рассмотрев жалобу, снизил назначенного осужденному Сергею Окладникову дополнительное наказание в виде ограничения свободы до 1 года 5 месяцев. В остальной части этот же приговор суда оставили без изменения, апелляционные жалобы осужденного и защитника — без удовлетворения.

Мария Игнатова