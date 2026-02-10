Т-Банк опубликовал программу по финансовой грамотности в рамках форума-интенсива ТОЛК 2026. Мероприятие пройдет 1-4 апреля. В программе онлайн-интенсива более 45 спикеров, 35 уроков и live-вебинаров, а также 12 тренажеров на отработку полученных навыков. Благодаря онлайн-интенсиву его участники — уже инвестирующие и только начинающие этот путь — смогут прокачать свою финансовую и инвестиционную грамотность. В частности, узнать, как сформировать подушку безопасности с любым бюджетом и как выйти на пассивный доход от инвестиций. Фокусом ТОЛК в этом году станет формирование личной финансовой стратегии на 2026 год.

Маркетплейс Wildberries в прошлом году кратно нарастил объем рекламы на национальном телевидении в натуральном выражении и впервые попал в десятку компаний-лидеров по этому показателю, следует из расчетов трех крупных рекламных агентств, проведенных по запросу «Ведомостей». Представители маркетплейса и Национального рекламного альянса от комментариев отказались. По оценкам двух агентств, Wildberries увеличил активность по телевизионному продвижению в два с половиной раза по сравнению с 2024 годом.

Администрация Дональда Трампа готова освободить технологических гигантов вроде Amazon, Google и Microsoft от предстоящих пошлин на микрочипы на фоне строительства центров обработки данных для искусственного интеллекта. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. По информации издания, это станет возможным, если ключевой поставщик полупроводников, тайваньская компания TSMC, сделает значительные инвестиции в производство на территории США. Ранее Трамп ввел пошлину в размере 25% на импорт ряда передовых микрочипов.