На «Госуслугах» появился сервис для проверки своих и чужих долгов

На «Госуслугах» появился сервис, где можно проверить собственные долги и долги другого человека. В нем отображаются дата и причина возбуждения исполнительного производства, а также сумма долга. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

С помощью сервиса пользователи портала также могут узнать название и адрес отдела судебных приставов, ФИО пристава. В сервисе отображаются причина и дата прекращения или окончания исполнительного производства. Через него можно проверить свои и чужие долги по кредитам, алиментам, налогам, штрафам и другим задолженностям.

Чтобы проверить через сервис задолженности физического лица, нужно указать его ФИО, дату рождения и регион ведения исполнительного производства. Для проверки юридического лица необходимо ввести его название, адрес организации и регион.

Аналогичный сервис «Банк данных исполнительных производств» работает на сайте ФССП с 2012 года. По данным ведомства, за прошлый год им воспользовались 138 млн человек. В январе на «Госуслугах» появился открытый реестр неплательщиков алиментов. По данным Минцифры, в реестр попадают должники, которых привлекали к административной, уголовной ответственности или объявляли в розыск за неуплату.