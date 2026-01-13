На «Госуслугах» появился открытый реестр неплательщиков алиментов

На «Госуслугах» появилась возможность проверить, есть ли у человека долги по алиментам на содержание детей или родителей. На портале появился реестр неплательщиков, где указывается сумма задолженности и регион, сообщила пресс-служба Минцифры.

В Минцифры отметили, что в реестр попадают «только злостные должники». Речь идет о тех, кто привлекался к административной или уголовной ответственности или был объявлен в розыск приставами за неуплату.

«Сервис поможет оценить финансовую добросовестность человека, например при заключении сделок, и может стимулировать должников на погашение задолженности»,— считают в министерстве. Проверить, числится ли человек в реестре, можно с помощью его ФИО и даты рождения. Реестр доступен всем пользователям «Госуслуг».

Закон о создании реестра должников президент России Владимир Путин подписал в мае прошлого года. Как сообщил «РИА Новости» директор ФССП России Дмитрий Аристов, в этот реестр могут быть включены около 120 тыс. должников, подвергнутых административному наказанию, а также около 68 тыс. осужденных за неуплату алиментов. Должника уведомят о внесении в реестр в течение суток.