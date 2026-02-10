В Татарстане планируют выплачивать 100 тысяч беременным учащимся с 14 лет
В Татарстане предлагают распространить единовременную выплату в 100 тыс. руб. беременным, обучающимся очно, на несовершеннолетних с 14 лет. Соответствующий проект документа проходит антикоррупционную экспертизу.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Согласно проекту, девушки от 14 до 18 лет, состоящие на учете в государственной женской консультации и обучающиеся очно, смогут подать заявление самостоятельно при наличии письменного согласия родителя, усыновителя или попечителя.
Право на выплату предусмотрено для гражданок России, постоянно проживающих в Татарстане. Обратиться за поддержкой можно после 12-й недели беременности и до родов. Тип учебного заведения в документе не уточняется.
О выплатах студенткам сообщалось в мае прошлого года, однако возрастной порог не уточнялся.