В Татарстане предлагают распространить единовременную выплату в 100 тыс. руб. беременным, обучающимся очно, на несовершеннолетних с 14 лет. Соответствующий проект документа проходит антикоррупционную экспертизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане планируют выплачивать 100 тысяч беременным учащимся с 14 лет

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ В Татарстане планируют выплачивать 100 тысяч беременным учащимся с 14 лет

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Согласно проекту, девушки от 14 до 18 лет, состоящие на учете в государственной женской консультации и обучающиеся очно, смогут подать заявление самостоятельно при наличии письменного согласия родителя, усыновителя или попечителя.

Право на выплату предусмотрено для гражданок России, постоянно проживающих в Татарстане. Обратиться за поддержкой можно после 12-й недели беременности и до родов. Тип учебного заведения в документе не уточняется.

О выплатах студенткам сообщалось в мае прошлого года, однако возрастной порог не уточнялся.

Анна Кайдалова