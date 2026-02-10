Дагестан в 2026 году направит свыше 26 млрд рублей на нацпроекты

Министр экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов объявил о рекордном финансировании национальных проектов: в 2026 году регион потратит более 26 млрд руб. на 12 программ с опорой на федеральную поддержку, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Гаджи Султанов объяснил рост суммы соглашениями декабря 2025 года, которые определили бюджет. Это на 8% больше 24 млрд руб. 2025 года и на 12% выше 23,2 млрд руб. 2024-го, когда половина средств (10,3 млрд руб.) ушла на инфраструктуру. За 2019–2024 годы Дагестан уже освоил 132,6 млрд руб. из федеральных и республиканских бюджетов, полностью выполнив контракты.

Особое внимание министр уделил транспорту: регион привлек 800 млн руб. на новый проект в рамках федерального «Инфраструктура для жизни». Деньги улучшат общественный транспорт, городскую среду и эффективность инфраструктуры. В 2025-м число нацпроектов выросло до 19, а прирост на 9% пошел на здравоохранение, образование и коммуналку.

Финансирование растет благодаря успешному освоению прошлых средств и новым соглашениям с Москвой — их заключили 87, включая 46 на 20 млрд руб. для 2025-го. Премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов усилил контроль, чтобы избежать срывов. Дагестан занимает второе место в СКФО по господдержке бизнеса: малый и средний бизнес привлек 42,6 млрд руб. в 2025 году.

В промышленности Минпромторг РД профинансирует 20–25 проектов в 2026 году против 18 в 2025-м, компенсируя затраты на оборудование через Фонд развития промышленности. Рост поддержки отражает доверие федералов к региону, где нацпроекты напрямую тянут экономику вверх. Гаджи Султанов ждет дальнейшего увеличения объемов финансирования.

Станислав Маслаков