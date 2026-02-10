В Челябинской области продлили ограничение движения на трассе М5 «Урал»

Ограничение движения на трассе М5 «Урал» в Челябинской области, введенное для автобусов, маршрутных такси и грузовиков, продлили на четыре часа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Из-за продолжающегося снегопада общественный транспорт и большегрузы не смогут проехать по отрезку дороги от поворота на Чебаркуль до границы с Башкортостаном до 21 часа 10 февраля. Изначально движение на участке закрыли для автобусов и грузовиков с 10 часов до 17 часов 10 февраля. Аналогичное ограничение на федеральной трассе вводили вчера, 9 февраля.

Виталина Ярховска