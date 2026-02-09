Часть трассы М5 «Урал» в Челябинской области закрыли для автобусов и грузовиков

Утром 9 февраля из-за сильного снегопада на отрезке федеральной трассы М5 «Урал» в Челябинской области ввели временное ограничение движения для автобусов, маршрутных такси и грузовиков. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по региону.

Проехать эти виды транспорта не смогут от поворота на Чебаркуль до границы с Республикой Башкортостан. Запрет движения начинается в 10 часов 9 февраля. Предварительно ограничения снимут вечером этого дня, в 17 часов, но их могут продлить при продолжении снегопада.

Виталина Ярховска