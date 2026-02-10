В СКФО готовится к запуску «Инвестиционный хаб»

Госкорпорация Кавказ.РФ готовит цифровую платформу «Инвестиционный хаб» для Северо-Кавказского федерального округа, сообщает ее пресс-служба.

Первый замгендиректора корпорации Андрей Цемахович провел совещание с представителями ключевых финансовых институтов — ВЭБ.РФ, Сбербанка (Юго-Западный банк), ВТБ, МСП Банка, Россельхозбанка, Банка ДОМ.РФ и ПСБ. Участники обсудили взаимодействие в рамках хаба, который выполнит поручение вице-премьера Александра Новака о создании «единого окна» для инвесторов в округе.

Платформа консолидирует данные о «прорывных» проектах СКФО и резидентах особых экономических зон, территорий опережающего развития и технопарков. Кавказ.РФ обеспечит поддержку по четырем направлениям: экспертизу проектов, структурирование сделок, сопровождение финансирования и помощь с мерами господдержки. Андрей Цемахович подчеркнул: корпорация выступит фильтром и сервисным центром для бизнеса, «упаковывая» идеи под требования банков и минимизируя их риски. Инвесторы получат проработанные инициативы в высокой готовности, что ускорит путь от концепции до реализации.

Идея хаба вписывается в стратегию развития СКФО. Ранее Кавказ.РФ уже сотрудничал с банками: с Россельхозбанком профинансировали три проекта на 6,9 млрд руб., из них 5,2 млрд руб. — льготные кредиты; со Сбербанком поддержали 202 проекта на 20,4 млрд руб. Корпорация также запустила программу льготного кредитования с Сбером на 8 млрд руб. (2 млрд руб. от Кавказ.РФ) для проектов до 500 млн руб. В макрорегионе сформировали 35 прорывных проектов (89 подпроектов) в приоритетных отраслях — промышленности, АПК, туризме, транспорте и ЖКХ.

Запуск хаба обещает рост инвестиций. Банки получат проверенные проекты, что повысит эффективность процесса. Для СКФО это значит больше господдержки, увеличение легального бизнеса, вклад в валовый региональный продукт, дополнительные налоги и рабочие места. Кавказ.РФ позиционирует себя как центр компетенций: с 2023 года платформа института уже помогла трем компаниям подать заявки на финансирование на Кавказской инвестиционной выставке.

Подготовка к запуску совпадает с активной фазой Кавказского инвестиционного форума (КИФ-2026), где Кавказ.РФ выступает генпартнером. Форум подведет итоги стратегий и привлечет партнеров из Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов для совместных проектов в добыче, экологии и логистике. Организатор — Фонд Росконгресс при Минэкономразвития РФ. В 2025 году Кавказ.РФ продолжал отбор проектов, предлагая льготное финансирование в стратегических отраслях и консультации.

Хаб усилит роль Кавказ.РФ как распорядителя ресурсов объединенного института развития СКФО. Корпорация фокусируется на туризме, агропроме и переработке, продвигая регион как привлекательный для бизнеса. Реализация подобных инициатив уже привлекла проекты на 100 млрд руб., включая курорты вроде «Мамисон» и ВТРК «Эльбрус». Запуск платформы в 2026 году ускорит приток капитала в округ, потенциал которого остается недооцененным.

Станислав Маслаков