Деятельность анапского зоопарка запретили из-за отсутствия лицензии

В Анапе запретили деятельность одного из зоопарков из-за отсутствия лицензии на использование животных. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В сентябре прошлого года Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку в отношении индивидуального предпринимателя Дымаря Е. А. При проверке сотрудники ведомства установили факт незаконного содержания животных в зоопарке. Правоохранители зафиксировали у предпринимателя отсутствие лицензии и несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных мероприятиях.

Материалы дела передали в Промышленный районный суд Самары. На судебном заседании в апреле 2025 года было вынесено решение о запрете осуществления деятельности зоопарка до получения соответствующей лицензии. В конце декабря прошлого года Промышленный районный суд Самары удовлетворил иск Южного межрегионального управления Россельхознадзора о запрете использования предпринимателем животных в культурно-зрелищных целях в зоопарке.

Кристина Мельникова