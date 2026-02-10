72 специалиста привлекли в программу «Земский работник культуры» в Удмуртии

72 специалиста прибыли в поселки Удмуртии по программе «Земский работник культуры» с момента ее запуска 1 января 2025 года. Каждый из них получил по 1 млн руб. В целом на реализацию программы было потрачено 72 млн руб., из них федеральных — 63,3 млн руб., региональных — 8,6 млн руб. Об этом на аппаратном совещании в Госсовете республики рассказал председатель постоянной комиссии по культуре, туризму и нацполитике Андрей Ураськин, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Предполагается, что инициатива решит кадровый дефицит в сфере культуры в поселках и городах с численностью жителей до 50 тыс. человек. Большинство из привлекаемых специалистов работают в школах, музеях и библиотеках — в культурно-досуговой сфере. В программе участвуют работники как из Удмуртии, так и из других регионов — Татарстана, Башкирии и Пермского края.

В 2026 году Удмуртия вновь примет участие в программе. Единовременной выплатой планируется привлечь еще 45 специалистов.

Спикер парламента Удмуртии Владимир Невоструев назвал важным активное привлечение специалистов сферы культуры со стороны отдаленных от центра населенных пунктов, что меньше интересуют выпускников в сравнении с приближенными к Ижевску районами. По его мнению, администрации муниципалитетов должны адресно выстраивать работу со студентами—уроженцами районов и выпускниками сельских школ, намеренными получить профильное образование в отрасли культуры, чтобы молодежь возвращалась домой и применяла знания на малой родине.

Напомним, республика участвует в нескольких федеральных программах по привлечению специалистов в поселки, одна из которых — земский тренер. В 2026 году наймут еще 18 работников спортивной сферы.

Владислав Галичанин