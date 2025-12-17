18 работников наймут в села Удмуртии по программе «Земский тренер» в 2026 году

C 2026 года в Удмуртии начнет действовать государственная программа «Земский тренер», по которой в небольшие поселения региона будут привлекаться работники спортивной сферы. После трудоустройства назначается выплата 1 млн руб. Об этом сообщил в Telegram зампредседателя правительства Удмуртии Тимур Меджитов после ежегодного доклада главы республики Александра Бречалова.

«Сейчас на селе в отрасли работают 554 тренера и открыто более 100 вакантных должностей. На селе и в малых городах трудоустроим 18 работников сферы физической культуры и спорта»,— написал он. Следовательно, на программу выделят 18 млн руб.

Как пишет «Гарант.ру», в 2026 году программу распространят на все субъекты РФ. По ней в малые города и села привлекаются квалифицированные тренеры-преподаватели, методисты, инструкторы по спорту и по адаптивной физической культуры. Всего в проекте реестра должностей 54 позиции.

За переезд в поселения численностью до 50 тыс. жителей предусмотрена выплата 1 млн руб. На территориях Дальнего Востока, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей сумма составляет 2 млн руб. Стать земским тренером могут граждане РФ с высшим или средним профессиональным образованием и заключившие договор на полную ставку со спортивной организацией. Программа финансируется из федерального бюджета. По договору тренер должен отработать не менее пяти лет.