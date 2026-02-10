В администрации Оренбурга произошли кадровые изменения

На Екатерину Кочелаеву, начальника управления по внутренней политике и внешним связям администрации Оренбурга, также возложили исполнение полномочий заместителя главы Оренбурга по социальным вопросам и внутренней политике. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

К исполнению должностных полномочий Екатерина Кочелаева приступила 9 февраля. С 3 марта прошлого года она исполняет должностные обязанности начальника созданного управления по внутренней политике и внешним связям администрации Оренбурга. В зону ответственности подразделения входит формирование единой политики в сфере международных и внешнеэкономических связей, а также межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество.

Руфия Кутляева