В мэрии Оренбурга появилось управление по внутренней политике и внешним связям
Управление по внутренней политике и внешним связям создано на базе администрации Оренбурга. Оно займется расширением деловых связей муниципалитета внутри России и за ее пределами. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Здание администрации Оренбурга
Фото: Orendurg.ru
«На должность начальника управления по внутренней политике и внешним связям администрации Оренбурга назначена Екатерина Кочелаева. К исполнению должностных обязанностей она приступила с 3 марта 2025 года»,— говорится в сообщении.
В зону ответственности подразделения войдет формирование единой политики в сфере международных и внешнеэкономических связей, а также межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество. Кроме того, профильное управление организует взаимодействие главы города и муниципальной администрации с общественными, религиозными организациями, общественной палатой и органами ТОС.