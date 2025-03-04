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В мэрии Оренбурга появилось управление по внутренней политике и внешним связям

Управление по внутренней политике и внешним связям создано на базе администрации Оренбурга. Оно займется расширением деловых связей муниципалитета внутри России и за ее пределами. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Здание администрации Оренбурга

Здание администрации Оренбурга

Фото: Orendurg.ru

Здание администрации Оренбурга

Фото: Orendurg.ru

«На должность начальника управления по внутренней политике и внешним связям администрации Оренбурга назначена Екатерина Кочелаева. К исполнению должностных обязанностей она приступила с 3 марта 2025 года»,— говорится в сообщении.

В зону ответственности подразделения войдет формирование единой политики в сфере международных и внешнеэкономических связей, а также межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество. Кроме того, профильное управление организует взаимодействие главы города и муниципальной администрации с общественными, религиозными организациями, общественной палатой и органами ТОС.

Георгий Портнов