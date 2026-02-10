Экс-глава поселка под Красноярском взят под стражу за превышение полномочий

Суд заключил под стражу на два месяца экс-главу поселка Емельяново Олега Бычкова. Ему вменяют превышение полномочий из личной заинтересованности (ч. 3 ст. 286 УК РФ, максимальное наказание — 10 лет колонии), сообщили в прокуратуре Красноярского края.

По данным регионального главка СКР, в 2019 году фигурант дела подписал распоряжение о предоставлении местному жителю участка площадью 1,4 тыс. кв. м на улице Полярной под огородничество, хотя земля относилась к лесному фонду и не входила в компетенцию муниципалитета. В 2023 году участок был оформлен в собственность по кадастровой стоимости в 53 тыс. руб. По словам Олега Бычкова, он не знал, что участок относится к землям лесного фонда, и решения принимал, полагаясь на предоставленные ему бумаги. Наличие личной заинтересованности он отрицает.

Расследование дела, которое было возбуждено по материалам УФСБ России по краю, находится на контроле прокуратуры региона.

Как писал «Ъ-Сибирь», СКР завершил расследование уголовного дела в отношении экс-главы Тасеевского района Красноярского края Константина Дизендорфа. Ему вменяют превышение должностных полномочий и халатность.

Михаил Кичанов