«Почта России» вновь опровергла сообщения об увольнениях

«Почта России» заявила, что сообщения СМИ о самостоятельных увольнениях 5% сотрудников после январских праздников не соответствуют действительности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Там уточнили, что текущая ротация персонала ниже среднемесячных значений.

Telegram-канал Mash писал, что с начала 2026 года с разных должностей якобы уволились около 5% сотрудников, а к концу года численность персонала может сократиться на 60 тыс.

В конце декабря 2025 года после схожих публикаций в «Почте России» сообщали, что численность сотрудников составляет около 200 тыс. человек и превышает этот уровень. По данным компании, на конец ноября 2023 года в «Почте России» работали 280 тыс. сотрудников.