Арбитраж в Москве обосновал решение по принципу «первое слово дороже второго»

Арбитражный суд Московского округа обосновал свое решение по кассационной жалобе принципом «первое слово дороже второго». Судебное разбирательство началось из-за поставок оборудования, истцом выступила энергокомпания ПКФ «ТСК», ответчиком — ООО «НПО «Промконтроль».

В октябре 2021 года стороны заключили договор, по которому «Промконтроль» должен был поставить набор измерительных инструментов, а также «выполнить работы и оказать услуги в полном объеме согласно спецификации». Конечным покупателем товара было АО «Невский завод». При приемке завод нашел в оборудовании недостатки и отказался его принять. «Промконтроль» устранил часть недостатков в документации к оборудованию. Однако технические дефекты исправить было нельзя «в связи с политической обстановкой», так как ремонт оборудования производится в сервисном центре во Франции.

«Промконтроль» предложил выплатить денежную компенсацию. Поставщик указал, что дефект находился на защитном стекле индикатора измерительного прибора и не влиял на его работу и метрологические характеристики. Расположение шкалы прибора по отношению к его оси поставщик не счел дефектом. ПКФ «ТСК» с этим не согласилась и подала в суд.

Суд не нашел правовых оснований для удовлетворения иска, так как АО «Невский Завод» не представило доказательств вины поставщика. Суд в апелляции оставил это решение в силе, после чего истец направил кассационную жалобу. В ней говорилось о «непоследовательном, непредсказуемом, противоречивом поведении» поставщика, который «сначала признал наличие недостатков по своей вине, а впоследствии открестился от них».

Однако арбитраж встал на сторону ответчика. «Тот факт, что ответчик до осмотра оборудования предложил соразмерно снизить цену товара, в совокупности с иными представленными в материалы дела доказательствами не свидетельствует о признании вины с его стороны. Суд округа полагает, что в данном случае действует правило: первое слово дороже второго»,— сказано в постановлении (.pdf).

Решение судов нижестоящих инстанций было отменено. Дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Москвы.