Бишкек укрепляет президентские позиции

Парламент Киргизии объявил о самороспуске. Это решение было принято вслед за чередой изменений в избирательном законодательстве республики и объясняется властями необходимостью избежать политической турбулентности — в противном случае между президентскими и парламентскими выборами оставалось бы всего два месяца. Впрочем, эксперты отмечают, что такие меры позволяют властям республики заранее усилить свои позиции, особенно в преддверии возможного переизбрания президента Киргизии Садыра Жапарова.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Киргизии Садыр Жапаров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Изначально предполагалось, что парламентские выборы в Киргизии пройдут в ноябре 2026 года, а президентские — в январе 2027-го. В начале сентября группа депутатов выступила с инициативой провести парламентские выборы досрочно, собрав 32 подписи. Вслед за этим вопрос вынесли на рассмотрение депутатов: по законодательству решение о самороспуске может быть принято только самим парламентом (Жогорку Кенеш). В итоге 25 сентября инициативу поддержали 84 из 89 присутствовавших на заседании парламентариев.

Как мотивировал это решение депутат Улан Примов, выступавший на заседании с докладом по этому вопросу, короткий промежуток времени между парламентскими и президентскими выборами может вызвать политическую турбулентность и негативно сказаться на работе всех ветвей власти. По его словам, роспуск парламента необходим «в целях укрепления политической системы и стабильности в стране».

Спикер парламента Киргизии Нурланбек Тургунбек прежде отмечал, что следующие друг за другом выборы создадут серьезные сложности и для ЦИКа республики.

Заведующий сектором Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО Станислав Притчин в разговоре с “Ъ” отметил, что для любого государства проведение выборов — сложная задача. «Нужно мобилизовать электорат, организовать кампанию, дважды задействовать административный ресурс. И с точки зрения управленческой модели понятно, что это делается для того, чтобы в один год не проводить двое важнейших выборов»,— пояснил эксперт.

Политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов при этом заметил, что стремление провести парламентские и президентские выборы в разное время без серьезного обсуждения этого вопроса — «своего рода тест на управляемость нынешней политической системы правящим тандемом»: президентом республики Садыром Жапаровым и его ближайшим соратником главой Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Камчыбеком Ташиевым. Ведь еще полгода назад Нурланбек Тургунбек утверждал, что досрочных выборов не будет, хотя причины, на которые ссылаются власти сегодня, существовали и тогда, напомнил эксперт.

С такой позицией согласен и источник “Ъ”, знакомый с внутриполитической ситуацией в республике.

По мнению источника “Ъ”, самороспуск парламента — личная инициатива Камчыбека Ташиева, решившего тем самым «сформировать еще более лояльный парламент на момент следующих выборов президента».

В итоге досрочные парламентские выборы проведут 30 ноября 2025 года, а депутаты парламента продолжат исполнять свои обязанности до начала работы нового созыва. При этом особенность предстоящих выборов не только и не столько в их сроках. Прежде 54 депутата однопалатного парламента избирались по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам, а 36 — по мажоритарной, от избирательных округов. В июне Садыр Жапаров подписал закон, согласно которому теперь парламентские выборы в стране будут организованы по 30 многомандатным территориальным округам, в каждом из которых будут избираться по три депутата.

Переход на новую, по сути, усложненную мажоритарную систему киргизские власти объясняли тем, что это повысит доверие граждан к депутатскому корпусу, снизит уровень коррупции и устранит недостатки существующей системы, в частности злоупотребления при формировании партийных списков и закрытость процесса принятия решений внутри партий.

«Фактически это сводит к минимуму роль политических партий в Кыргызстане. Влияние административного фактора на местах приведет к доминированию провластно настроенных депутатов. Другим словами, перспектива создания парламентско-президентской системы власти, о стремлении к которой еще не так давно говорили в республике, будет обнулена»,— объяснил “Ъ” последствия этих изменений Аркадий Дубнов.

С момента прихода к власти в Киргизии в 2021 году Садыра Жапарова, который стал президентом в результате массовых протестов и беспорядков, изменился далеко не только порядок избрания депутатов парламента. В том же 2021 году по итогу референдума была принята новая конституция Киргизии, которая позволяет президенту республики переизбираться на два пятилетних срока подряд (прежде глава государства избирался на шесть лет и не мог занимать этот пост дважды).

При этом до сих пор Садыр Жапаров лично о планах баллотироваться на следующий срок не говорил. Однако за него подобные заявления делали в его окружении.

В частности, еще в 2024 году заместитель председателя правительства Киргизии Эдиль Байсалов заявил, что президент «не оставит на полпути» свою работу, а «народ и сам не позволит» ему покинуть пост. «Это будет последовательным шагом, учитывая то, что дан старт, планируются долгосрочные международные проекты стратегического значения»,— подтверждал пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.

Тогда же Камчыбек Ташиев называл Садыра Жапарова «самым результативным президентом в истории», развеяв слухи о том, что он и сам может участвовать в следующих выборах главы государства. Тем самым перспективы переизбрания президента Жапарова кажутся все более вероятными, тем более что возможных конкурентов, по крайней мере на сегодняшний день, у него нет.

Лусине Баласян