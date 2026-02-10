«Зенит» упустил зимний кубок

«Зенит» завершил выступления на Зимнем кубке РПЛ, перестав быть его обладателем. В последнем матче петербуржцы уступили в серии пенальти ЦСКА (3–4) после того, как основное время матча завершилось вничью 2:2. Сергей Семак, главный тренер «Зенита», сказал, что на этом этапе главное не результаты, а подготовка команды ко второй части сезона.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На матч с ЦСКА тренерский штаб Зенита» выпустил основной состав, потому что резервный играл накануне там же, в Абу-Даби, против самаркандского «Динамо» и выиграл 1:0 благодаря голу Александра Ерохина.

Игроки «Зенита», вышедшие играть против ЦСКА, были полны желания реабилитироваться после поражения в матче с «Краснодаром» 0:3, состоявшегося на том же турнире. Но уже на девятой минуте сине-бело-голубые пропустили. Армейцы провели контратаку, Данил Круговой, выступавший когда-то за «Зенит», навесил на дальнюю штангу, и там форвард Кирилл Глебов, оставленный в одиночестве, с разворота послал мяч в дальний угол мимо голкипера Богдана Москвичева — именно он защищал ворота петербургской команды.

Гол не выбил зенитовцев из колеи, и до конца тайма они создали несколько моментов у ворот ЦСКА. Забить могли Луис Энрике, Александр Соболев, один раз защитник ЦСКА чуть не «срезал» мяч в свои ворота, но в итоге счет оставался неизменным до 42-й минуты. А потом Вендел совершил проход к чужим воротам, защитники армейцев ошиблись, не сумев выбить мяч, и повторным ударом бразилец закатил его в сетку. У красно-синих тоже были моменты, но в обоих случаях хорошо сыграл вратарь «Зенита» Москвичев: сначала принял на себя удар того же Глебова, вышедшего с ним один на один, а затем не дал забить после «стандарта» Лусиано, который перешел в ЦСКА этой зимой вместо защитника Игоря Дивеева. Удар аргентинца головой вышел не слишком сильным.

Второй тайм команды начали без замен. И петербуржцы снова пропустили. На этот раз гол пришел со «стандарта», который заработал Лусиано. Полузащитник ЦСКА Иван Обляков, выросший в СШОР «Зенит», навесил от «флажка», и бразильский защитник ЦСКА Жоао Виктор, «перевисев» всех на ближнем углу вратарской, отправил мяч головой в дальний угол.

После этого тренеры ЦСКА сделали массовые замены: весь основной состав армейцев ушел. У «Зенита» вышли на поле несколько игроков, включая вратаря Михаила Кержакова и Джона Джона — бразильского новичка. Несмотря на то, что на поле у московского клуба было много молодых игроков, петербуржцам не удалось добиться перевеса по игре. Только счет Дуглас Сантос на последних минутах сравнял — 2:2. А серию пенальти точнее пробили армейцы. У «Зенита» не реализовали свои удары Педро (вратарь) и молодой Касаджиков (перекладина). Голкипер «Зенита» Кержаков сделал один сейв, в остальных случаях не выручил, хотя был близок.

Отметим, что в Абу-Даби днем, когда проходила игра, было очень жарко. И футболисты обеих команд не могли включить максимальные скорости. Даже когда были произведены замены, игра не выглядела скоростной. Для этого этапа подготовки к сезону это нормально. Но по игре «Зенит» не выглядел сильнее ЦСКА, а также других соперников на этом турнире. Одолеть удалось в первом матче только московское «Динамо» — 2:1. Потом последовало поражение от «Краснодара» 0:3. И вот поражение от ЦСКА по пенальти. Петербургский клуб потерял статус победителя Зимнего кубка РПЛ, который выиграл год назад. Сергей Семак сказал, что результаты зимой не важны: главное, видеть, как игроки готовятся к сезону.

По ходу турнира к «Зениту» присоединились новички: бразильский полузащитник Джон Джон и колумбийский нападающий Джон Дуран. Последний, подписанный вчера, 9 февраля, в матче с ЦСКА участия не принял. Джон Джон вышел на замену во втором тайме. Но ничем не запомнился, как и остальные. Лучшим и самым заметным у «Зенита» был Вендел, пропустивший первый сбор из-за прогула. Он уже набрал приличную форму. Всей команде ее еще надо набирать.

«Зенит» продолжит подготовку ко второй части сезона в ОАЭ. Первый матче после зимнего перерыва он проведет 27 февраля в 19-м туре чемпионата России против калининградской «Балтики».

Кирилл Легков