Из Колумбии через Саудовскую Аравию

«Зенит» объявил о трансфере колумбийского форварда Джона Дурана, который должен помочь сине-бело-голубым во второй части сезона. Нападающий, принадлежащий саудовскому «Аль-Насру», считается очень талантливым, что доказывал во всех клубах, за которые выступал. Но смущает его сложный характер — из-за него Дуран к 22 годам не раскрыл свой потенциал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Колумбийский футболист Джон Дуран

Фото: wikipedia.org Колумбийский футболист Джон Дуран

Фото: wikipedia.org

В этой сделке — «Зенит» забрал Джона Дурана в аренду у «Аль-Насра» (за этот клуб выступает Криштиану Роналду) — сошлись интересы игрока и петербургского клуба. Карьера колумбийца зашла в тупик после того, как он перешел из «Аль-Насра» в турецкий «Фенербахче» — тоже на правах аренды. Уже в Саудовской Аравии Джон почувствовал себя неуютно из-за того, что не мог там жить легально со всей девушкой, не состоя с ней в официальном браке. Таковы законы страны. Дуран был вынужден путешествовать в соседний Бахрейн, где ждала его девушка — эта страна отличается более мягкими нравами. По этому поводу знаменитый телекомментатор Геннадий Орлов дал убойное объяснение СМИ: дескать, Джон — парень молодой, в Саудовской Аравии ему не хватало любви. Статистика форварда в «Аль-Насре», и правда, была скромной, учитывая статус лиги и уровень игрока: 12 мячей в 18 матчах.

До восточной страны, где Дуран столкнулся с проблемами в личной жизни, он играл за английскую «Астон Виллу», которую тренировал испанец Унаи Эмери — бывший наставник «Спартака». Именно в АПЛ Дуран заставил говорить о себе как о форварде с огромным потенциалом. В сезоне 2024/25 колумбиец забил семь голов в 20 матчах с очень хорошей «скорострельностью», в двух предыдущих сезонах у него было хуже с голами (всего пять), как и с местом в стартовом составе, но это не помешало «Аль-Насру» выложить за нападающего в начале 2025 года астрономическую для мирового (но не для саудовского) футбола сумму в €77 млн. К этому прибавилась годовая зарплата Джона в €20 млн. Разговоры о том, что как же, мол, в таком молодом возрасте менять Английскую лигу на Саудовскую, он пресек фразой, которую произносят многие игроки и тренеры, получающие выгодное предложение: «Так будет лучше для моей семьи».

Семья Дурана, действительно, довольна. В Колумбии он начинал как обычный мальчишка, выступая за клуб «Энвигадо» из одноименного города. Причем дебютировал в нем Джон в возрасте 15 лет — это был 2019-й. И предложение перейти спустя три года из «Энвигадо» в «Чикаго Файр», выступающий в Североамериканской лиге (МЛС), было воспринято как заслуженный подарок судьбы. Трансфер обошелся американскому клубу в €1,7 млн. С тех пор финансовые аппетиты Дурана и его родственников возросли. «Астон Вилла» купила его в начале 2023 года за €30 млн, «Аль-Наср» выложил за нападающего зимой 2025-го те самые €77 млн.

В «Фенербахче» Дурана летом позвал тренер Жозе Моуринью, любящий работать с талантливыми игроками, у которых сложный характер (Жозе и сам такой). Но в турецком клубе Моуринью продержался недолго — до того момента, как «Фенер» проиграл квалификацию Лиги чемпионов португальской «Бенфике», которая вскоре пригласила Моуринью на пост главного тренера (тогда еще говорили, что Жозе, «срубивший» в Турции хорошую неустойку за разрыв контракта, так все специально подстроил). Особенный, как называют Моуринью, свои дела в итоге устроил. А новым тренером Дурана в «Фенербахче» стал немец Доменико Тедеско, тоже тренировавший когда-то «Спартак». И вот он от услуг колумбийского нападающего отказался. Потому что тот часто опаздывал на тренировки. И вообще всячески показывал, что ему никто, в том числе законы клуба, не указ. Однажды Джон расплатился за нарушение дисциплины часами Rolex, покрыв ими сумму штрафа, который был значительно ниже стоимости «котлов»,— наверное, решил заплатить за последующие опоздания. В итоге аренда нападающего в «Фенербахче» завершилась со статистикой 5 голов в 21 матче, в Саудовскую Аравию он возвращаться не хотел, и агенты Дурана принялись искать клуб, который мог бы если не купить, то перехватить на время строптивого форварда.

Такой клуб нашелся в лице «Зенита». Сине-бело-голубые остались без забивного нападающего после обмена аргентинца Лусиано на защитника ЦСКА Игоря Дивеева и продажи в бразильский «Атлетико Минейро» колумбийца Матео Кассьерры.

Переговоры по аренде Джона Дурана шли сложно: сторона игрока хотела закрепить в контракте пункт об обязательном выкупе игрока летом 2026-го, но «Зенит» на такой риск идти не захотел. Удалось петербуржцам, как говорят, снизить сумму необязательного выкупа с €40 млн до €35 млн — примерно столько стоит сейчас Дуран на рынке. Сама аренда колумбийца обошлась «Зениту» в €2,75 млн. В эту сумму вошли затраты на зарплату форварда за четыре неполных месяца, которые он проведет в России (видимо, клубы разделили между собой обязанности по выплате жалованья футболисту, как это часто делается при арендном договоре). Продлится ли сотрудничество «Зенита» и Дурана, зависит от его выступлений за новый клуб. Мотивация Джона — не только получить премии за титулы в России, но пробиться в сборную Колумбии, которая выступит летом на чемпионате мира. В этой команде о Дуране стали забывать. «Зениту» еще один Джон (недавно у бразильского «Брагантино» был приобретен атакующий полузащитник Джон Джон) нужен для того, чтобы забивать голы. У Александра Соболева, единственного номинального нападающего, оставшегося в команде, это не очень получается.

Этой зимой в товарищеских матчах за «Зенит» больше всех забивает 36-летний полузащитник Александр Ерохин. Он стал автором единственного гола в спарринге, который петербургский клуб провел сегодня против самаркандского «Динамо» на сборах в ОАЭ. Завтра, 10 февраля, «Зенит» проведет заключительный матч на Зимнем кубке РПЛ — против ЦСКА.

Кирилл Легков