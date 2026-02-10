«Турнира в одиночном катании у мужчин поклонники спорта ждут с трепетом»

Единственной россиянкой, которая участвовала в соревнованиях в третий день Олимпийских игр, была саночница Дарья Олесик. По итогам двух попыток она показала 14-й результат. За развитием событий на ОИ-2026 в Италии следит спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters Дарья Олесик на ОИ-2026

Больших свершений от российских саночников на этой Олимпиаде не ждали. Так что 14-е место юной дебютантки Дарьи Олесик — прогнозируемый результат. Если 10 февраля она войдет в топ-10 по итогам третьего и четвертого заездов, то это будет успех. Накануне российский саночник Павел Репилов стал 14-м. Причины того, что атлеты пока не могут бороться за медали на столь высоком уровне, объяснил главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов:

«Это супертехнический вид спорта, это борьба инженеров, технологий, идей, "зимняя "Формула-1". Сказался простой не только для спортсменов, но и для тренеров, и для механиков. Любой профиль трассы требует собственных настроек. Соответственно, когда нет возможности сравнить, непонятно, на каком уровне находятся атлеты и инвентарь. Мы этой возможности были лишены, поэтому то, что имеем, — это очень такой своеобразный экспромт».

В фигурном катании от россиян совсем другие ожидания. Поэтому начало турнира в одиночном катании у мужчин, который стартует 10 февраля, поклонники спорта ждут с особым трепетом. Мы увидим короткую программу в исполнении лучших фигуристов мира, среди которых наш Петр Гуменник. У него есть реальная возможность взять медаль. От короткой программы в фигурном катании зависит очень много, так что на это время стоит отложить все дела. Удачи Петру Гуменнику пожелала итальянская фигуристка Каролина Костнер, которая, кстати, собирается что-то продемонстрировать во время олимпийского турнира:

«Я готовлю небольшой сюрприз, но пока мне нельзя раскрывать подробности. Могу сказать, что много работаю над тем, чтобы в итоге получился особый волшебный момент, который останется в памяти. Хочется показать всему миру, что фигурное катание, конечно, я тут немного необъективна, на мой взгляд, это самый красивый вид спорта».

Но фигурное катание вечером, а днем начнутся финалы лыжных спринтов. Ну а сразу после них можно обратить внимание на биатлон, россиян там нет, но этот вид спорта сам по себе — зрелище шикарное. Увидеть все это можно в прямом эфире онлайн-кинотеатра Okko.

Владимир Осипов