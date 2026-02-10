«Аэрофлот» сообщил о рекордных очередях за субсидированными билетами в ДФО

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) сообщил о резком росте обращений за субсидированными билетами на рейсы в/из Дальневосточного федерального округа (ДФО) на летний сезон. С момента открытия продаж 3 февраля клиенты создали рекордное число онлайн-бронирований, каждое из которых требует верификации и подтверждения документов, указано в Telegram-канале авиакомпании.

С 3 по 9 февраля через офисы продаж оформлено 8,5 тыс. бронирований по субсидированным тарифам. Через сайт и приложение поступило свыше 103 тыс. заявок, более половины из них уже прошли проверку документов, и по ним оформлены билеты. Еще 20 тыс. заявок верифицированы и ожидают оплаты.

В авиакомпании пояснили, что увеличение времени обработки связано с ошибками в документах, раздельным оформлением билетов для взрослых и детей, а также обращениями за билетами на даты, продажи по которым еще не открыты. Субсидированные билеты для жителей ДФО можно оформить не позднее шести месяцев с даты покупки.