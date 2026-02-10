Правозащитники сообщили о нарушении прав россиян почти в 50 странах

Московское бюро по правам человека выпустило доклад, в котором обобщило факты нарушений прав россиян и соотечественников за рубежом в 2025 году. Документ представили на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня». По подсчетам авторов, география стран, в которых российские граждане столкнулись с нарушением их прав и законных интересов, охватывает около 50 государств.

Правозащитники обратили внимание на участившиеся факты уголовного преследования россиян по политическим мотивам, аресты российских граждан и соотечественников по обвинению в шпионаже. По их мнению, сейчас распространяется практика «выдворения» граждан России с территорий иностранных государств, где они постоянно проживали.

«Наблюдается тенденция к тому, что гражданство, происхождение, публичные высказывания или даже косвенные связи с Россией становятся фактором повышенного риска — основанием для возбуждения дел, задержаний, допросов, обысков и иных процессуальных действий»,— указано в докладе.

Авторы документа также отметили, что под предлогом санкционных режимов в зарубежных странах продолжаются нарушения экономических прав россиян. Среди них — блокировка банковских счетов, замораживание активов и отказы в финансовом обслуживании. Более заметной проблемой, считают правозащитники, стало воспрепятствование реализации избирательных прав граждан, практика забвения истории и проявления вандализма.

Для усиления защиты россиян и соотечественников за рубежом правозащитники предложили использовать потенциал международных организаций, включая ООН и ее специализированные структуры, а также ЕАЭС, СНГ, ШОС, БРИКС. По их словам, необходимо расширить программы поддержки и правовой защиты, совершенствование просветительской и разъяснительной работы среди граждан РФ с предоставлением информации о странах, опасных для россиян.

Анастасия Корня