Цена на проезд по ряду автобусных маршрутов в Воткинске вырастет до 50 рублей

С 1 февраля стоимость проезда в общественном транспорте на нерегулируемых маршрутах в Воткинске увеличится с 45 до 50 руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. На регулируемых цена останется прежней — 35 руб.

«Поддержание стабильной работы общественного транспорта в условиях постоянного увеличения затрат становится все более сложной задачей»,— говорится в сообщении. Повышение цен перевозчики обосновывают увеличением расходов на топливо, запчасти, электроэнергию и другие необходимые ресурсы.

Так, жители Воткинска будут платить 50 руб. за проезд в автобусах №1, 2, 5, 7, 11,16, 22, 26, 45 и 55. На маршрутах №9, 10, 15, 24, 30 и 40 цена не изменится.

В рамках оптимизации расходов, добавили в горадминистрации, с 1 февраля прекращается действие пенсионных льгот по транспортным картам «СТРИЖ». Стоимость студенческих и школьных проездных не поменяется. Гражданский проездной будет действовать только на регулируемых маршрутах. Пассажиры с гарантированной соцподдержкой продолжат ее получать.

Напомним, в конце года поднимался вопрос о поднятии цен на проезд в общественном транспорте в Сарапуле до 50 руб. Однако во время прямого эфира во «ВКонтакте» 15 декабря глава города Виктор Шестаков заявил об отмене такого решения. Позднее стало известно, что с 1 января в городе на Каме был отменен льготный проездной для неработающих пенсионеров и предпенсионеров.

Владислав Галичанин